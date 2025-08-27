×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:56, 27 августа 2025

Протестующие в Тбилиси потребовали освобождения политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Требования протестующих, которые 273 дня перекрывают движение и проводят акции протеста в центре Тбилиси остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа, в 271-й день проевропейских протестов, протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели и анонсировали акции в защиту безвиза 13 сентября. 

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси с требованием провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных, передает сегодня "Интерпрессньюс".

Сегодня 273-й день, когда активисты ежедневно блокируют движение с этими требованиями, передает Publika.

Сегодня прошла акция протеста в Гори, активисты собрались с этими же требованиями на центральной площади города, сообщила телекомпания "Пирвели"

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась сегодня к оппозиционным партиям, которые решили принять участие в муниципальных выборах

"„Не могу не обратиться к партиям, которые сегодня играют в участие в каких-то местных выборов, какую-то кампанию. Где мы, где страна? И где какая-то избирательная кампания, чтобы кого-то убедить в том, что эти выборы могут что-то изменить, и можно чего-то достичь. Наша задача – спасение будущего страны, спасение независимости Грузии“,-  приводит ее слова "Интерпрессньюс"

Зурабишвили подчеркнула, что ареста счетов НПО является "формой репрессивного режима". "Невозможно, чтобы мы все не понимали, что Россия еще на шаг пододвинула Грузию к российской модели, и формирование в нашей стране российского режима продолжается очень быстрыми темпами. Единственное отличие в том, что в Грузии все это развивается быстрее, чем в свое время в России", - заявила она.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:59, 27 августа 2025
Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
17:31, 27 августа 2025
Житель Краснодарского края осужден за госизмену
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14:50, 27 августа 2025
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций
Тбилиси. Скриншот фото https://www.tutu.ru/geo/georgia/article/photo/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
08:59, 27 августа 2025
Четыре кандидата выдвинуты на пост мэра Тбилиси
21:49, 26 августа 2025
Проспект Руставели перекрыт в 272-й день протестов
20:37, 26 августа 2025
Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
22:33, 25 августа 2025
Протестующие в Грузии анонсировали акции в защиту безвиза
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше