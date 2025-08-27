Протестующие в Тбилиси потребовали освобождения политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Требования протестующих, которые 273 дня перекрывают движение и проводят акции протеста в центре Тбилиси остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа, в 271-й день проевропейских протестов, протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели и анонсировали акции в защиту безвиза 13 сентября.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси с требованием провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных, передает сегодня "Интерпрессньюс".

Сегодня 273-й день, когда активисты ежедневно блокируют движение с этими требованиями, передает Publika.

Сегодня прошла акция протеста в Гори, активисты собрались с этими же требованиями на центральной площади города, сообщила телекомпания "Пирвели"

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась сегодня к оппозиционным партиям, которые решили принять участие в муниципальных выборах

"„Не могу не обратиться к партиям, которые сегодня играют в участие в каких-то местных выборов, какую-то кампанию. Где мы, где страна? И где какая-то избирательная кампания, чтобы кого-то убедить в том, что эти выборы могут что-то изменить, и можно чего-то достичь. Наша задача – спасение будущего страны, спасение независимости Грузии“,- приводит ее слова "Интерпрессньюс"

Зурабишвили подчеркнула, что ареста счетов НПО является "формой репрессивного режима". "Невозможно, чтобы мы все не понимали, что Россия еще на шаг пододвинула Грузию к российской модели, и формирование в нашей стране российского режима продолжается очень быстрыми темпами. Единственное отличие в том, что в Грузии все это развивается быстрее, чем в свое время в России", - заявила она.

