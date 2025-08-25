Протестующие в Грузии анонсировали акции в защиту безвиза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели у здания парламента в 271-й день подряд, требуя освободить политзаключенных. Это требование является также условием Еврокомиссии для сохранения Грузией режима визовой либерализации.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа, в 270-й день проевропейских протестов, в Тбилиси прошел марш по случаю дня независимости Украины, его участники присоединились к традиционной акции у парламента Грузии

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Участники акции протеста в Тбилиси сегодня вновь перекрыли проспект Руставели, - это уже 271-й день непрерывных протестов, в ходе которых активисты требуют освободить политических заключенных и провести новые парламентские выборы, передает Publika.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня назвала “постыдным” празднование Дня Конституции, которое партия “Грузинская мечта” организовала 24 августа. “Празднование Дня Конституции не должно быть просто формальным ритуалом. Никто не может праздновать то, что уже развалилось у него под ногами (...) Вчера у нас не было ничего приятного, праздничного. Зато нам есть что защищать и спасать”, - цитирует ее слова NEWS.On.ge.

Сторонники евроинтеграции Грузии также анонсировали массовую акцию в защиту безвизового режима 13 сентября. 31 августа Европейский союз должен представить отчет о выполнении властями Грузии четырех требований, выдвинутых для сохранения безвиза.

“Чтобы грузинский народ не был лишен безвизового режима, “Грузинская мечта” должна была выполнить четыре простые рекомендации: освободить политзаключенных, прекратить репрессии, отменить репрессивные законы и смягчить политический климат. Оппозиция заявляет, что партия Иванишвили не выполнила ни одно из требований”, - передает телекомпания Pirveli.

Основатель студенческого движения Dafioni, политзаключенній Звиад Цецхладзе обратился сегодня к послу Европейского союза в Грузии Павлу Герчински с просьбой убедить европейских лидеров не отменять визовую либерализацию для Грузии и не исключать страну из Совета Европы. О призвал дипломата “напомнить европейским лидерам о заслугах грузинских граждан, особенно молодежи и женщин, в поддержке европейской идеи”, пишет Tbilisi_life.

