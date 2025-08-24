Участники проукраинского марша присоединились к протестующим в центре Тбилиси

Марш по случаю дня независимости Украины прошел сегодня в Тбилиси, его участники присоединились к протестующим у парламента Грузии, где 270-й день подряд собрались активисты с требованием новых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа, в 269-й день проевропейских протестов, активисты как и ежевечерне, заблокировали проспект Руставели в центре Тбилиси.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

По случаю Дня независимости Украины в Тбилиси прошел марш. Участники демонстрации собрались у статуи Тараса Шевченко, после чего отправились шествием по улицам города. После этого участники марша присоединились к традиционной демонстрации на проспекте Руставели, где 270-й день подряд проходят ежедневные акции протеста с требованием новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, сообщила Publika.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

