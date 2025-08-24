Участники проукраинского марша присоединились к протестующим в центре Тбилиси
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Марш по случаю дня независимости Украины прошел сегодня в Тбилиси, его участники присоединились к протестующим у парламента Грузии, где 270-й день подряд собрались активисты с требованием новых парламентских выборов.
Как писал "Кавказский узел", 23 августа, в 269-й день проевропейских протестов, активисты как и ежевечерне, заблокировали проспект Руставели в центре Тбилиси.
Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.
По случаю Дня независимости Украины в Тбилиси прошел марш. Участники демонстрации собрались у статуи Тараса Шевченко, после чего отправились шествием по улицам города. После этого участники марша присоединились к традиционной демонстрации на проспекте Руставели, где 270-й день подряд проходят ежедневные акции протеста с требованием новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, сообщила Publika.
28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.
Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.