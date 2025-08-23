Участники ежедневных протестов 269-й день подряд вышли к парламенту Грузии
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 269-й день подряд, сегодня активисты как и ежевечерне, заблокировали проспект Руставели в центре Тбилиси.
Как писал "Кавказский узел", 21 августа, в 267-й день непрерывных протестов, в Тбилиси прошел массовый марш в поддержку независимых онлайн-медиа под лозунгом: "Свет не должен погаснуть". К акции присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.22 августа активисты в Тбилиси в 268-й день подряд перекрыли проспект Руставели, требуя освободить политических заключенных и назначить новые выборы в парламент.
Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.
Протестующие на 269-й день непрерывных протестов заблокировали движение по проспекту Руставели в Тбилиси у здания парламента Грузии. Они требуют назначить парламентские выборы и освободить демонстрантов, арестованных во время протестов, передает Publika.
Члены семьи и активисты узников совести сегодня распространяли газеты, в которых печатают письма политзаключенных, в регионе Имерети. В частности, они сегодня побывали в Тержоле, где живет семья Онисе Цхададзе, говорится в другой публикации издания.
Напомним, 2 апреля Тбилисский горсуд начал рассматривать дело 11 человек, задержанных на месте акций протеста. Обвиняемые – актер Андро Чичинадзе, стендапер Онисе Цхададзе, а также Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Валери Тетрешвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук – не признали вину и настаивают, что не были знакомы между собой до ареста по делу о групповом насилии на протестных акциях (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы). 1 августа суд продлил им срок ареста
28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.
Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
