Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 268 дней без перерыва

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в Тбилиси в 268-й день подряд перекрыли проспект Руставели, требуя освободить политических заключенных и назначить новые выборы в парламент.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа, в 267-й день непрерывных протестов, в Тбилиси прошел массовый марш в поддержку независимых онлайн-медиа под лозунгом "Свет не должен погаснуть". К акции присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Сегодня вечером, на 268-й день непрерывных протестов, протестующие снова перекрыли движение по проспекту Руставели перед зданием парламента Грузии.

Неизменные требования протестующих поддержали альпинисты из объединения "Гора за свободу", совершившие восхождение на северную вершину горы Ушба в Сванетии. Это достижение они посвятили всем участникам демонстраций.

«Свободу узникам режима, свободу Грузии. Все наши шаги, все наши усилия будут направлены на освобождение Грузии», - говорится в заявлении объединения.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.