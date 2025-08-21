×

21:57, 21 августа 2025

Массовый марш в поддержку медиа завершился на проспекте Руставели в Тбилиси

Шествие в поддержку медиа. Фото: NEWS.On.ge.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники шествия в поддержку независимых онлайн-изданий прошли с фонариками от площади Республики до здания парламента в Тбилиси, где организована фотовыставка. Активисты перекрыли движение по проспекту Руставели в 267-й день подряд. 

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси анонсировали на 21 августа акцию в поддержку независимых онлайн-изданий под лозунгом: "Свет не должен погаснуть". Ее участники планировали собраться на площади Республики и пройти шествием до здания парламента.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Сегодня, на 267-й день непрерывных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента в Тбилиси, сообщает Publika.

К ежедневной акции присоединились участники марша в поддержку онлайн-медиа “Свет не должен погаснуть” - активисты с зажженными фонарями прошли от площади Первой Республики до площади Свободы, после чего у здания парламента была организована выставка фотографий, сделанных независимыми медиа. Снимки в экспозиции посвящены общественно важным событиям, происходившим в Грузии в разные годы. 

К шествию в поддержку СМИ присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также в ней участвовали родные политзаключенных, в частности сын арестованного актера Андро Чичинадзе Нико Чичинадзе, передает NEWS.On.ge.

В шествии также участвовали активисты, которые ежедневно проводят акции протеста у здания Общественного вещателя, требуя предоставить эфир родным политзаключенных. Участники марша скандировали: “Свободу узникам режима!”. 

Кампания под лозунгом “Свет не должен погаснуть!” была организована 22 интернет-СМИ, объединившимися в поддержку независимых медиа. Она началась 13 августа, когда онлайн-медиа на время символически закрыли свои сайты - посетители при попытке зайти на их страницы видели черные экраны. 

“Репрессивное законодательство поставило независимые онлайн-СМИ под угрозу исчезновения. Журналисты продолжают свою профессиональную деятельность ценой свободы, здоровья и личной безопасности, подвергаясь постоянному давлению”, - цитирует слова организаторов кампании телекомпания Pirveli.

“Эта борьба грузинского народа должна завершиться победой. Это не наша настоящая роль, рупор, который я держу в руке, - это не то, к чему я привык. Я предпочитаю стоять за кулисами, освещать события и говорить людям правду. Но мы должны были это сделать и напомнить обществу, что без света наша борьба не может быть успешной. Под светом мы подразумеваем информацию, которая необходима людям”, - заявил на митинге гендиректор онлайн-издания Publika Зура Вардиашвили.

Автор: "Кавказский узел"

