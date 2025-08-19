×

Кавказский узел

Лента новостей
21:57, 19 августа 2025

Участники акции в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: NEWS.On.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента на 265-й день непрерывных протестов и анонсировали новые акции в поддержку политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 17 августа,  в 263-й день протестов, на акции у парламента были задержаны Зура Ментешашвили и Ладо Берозашвили, оба обвинены по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. 

Участники проевропейских акций в Тбилиси сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии. Требования протестующих остаются неизменными уже 265-й день подряд: они требуют назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных демонстрантов. Активисты вышли на акции с флагами Грузии и плакатами в поддержку политзаключенных, некоторые из них были в футболках с портретами узников совести, передает Publika. 

Протестующие анонсировали новые акции протеста на 20 и 21 августа. Перед традиционным собранием на проспекте Руставели 20 августа они планируют провести митинг в поддержку арестованного поэта и переводчика Звиада Ратиани на площади Свободы. В четверг, 21 августа, на площади Республики запланирована акция в поддержку независимых онлайн-изданий под лозунгом “Свет не должен погаснуть”, ее участники пройдут шествием до здания парламента, пишет Tbilisi_life.

Один из задержанных на проспекте Руставели 17 августа, Зура Ментешашвили, оштрафован судом на 4 тысячи лари (около 1,5 тысяч долларов) по административной статье о неповиновении полиции. сообщает NEWS.On.ge.

Дело еще одного задержанного в тот же день участника акции, Ладо Берозашвили, сегодня не было рассмотрено, во время заседания мужчине стало плохо, ему вызвали “скорую помощь”. Суд перенес заседание на 29 августа. Берозашвили утверждает, что он не оскорблял полицейского и не оказывал ему сопротивления, тогда как силовики нанесли ему несколько ударов, оскорбляли его и угрожали, пишет “Нетгазети”. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

