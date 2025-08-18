Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 264 дня подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси на 264-й день непрерывных протестов. Родственники политзаключенных посетили сегодня Ахмету и Телави, где также проходят ежедневные акции в поддержку евроинтеграции Грузии.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 17 августа, в 263-й день родные политзаключенных раздали в Кахетии газеты с их письмами.

16 августа, в 262-й день непрерывных протестов, стало известно о задержании двоих активистов, Торнике Тошхуа и Миндии Шервашидзе, по обвинению в групповом насилии. Обвинение касается акции на проспекте Руставели 1 августа: по словам протестующих, тогда у пришедшего на акцию провокатора Беки Гоциридзе, который ругался с активистами, выпал из кармана нож. Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе тогда отобрали у него нож и передали полиции. Задержали обоих по жалобе Гоциридзе.

Участники проевропейских демонстраций сегодня, в 264-й день непрерывных протестов, вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента в Тбилиси. Требования протестующих неизменны - они добиваются назначения новых парламентских выборов и освободить всех арестованных за участие в акциях протеста, передает Publika.

Тбилисский городской суд сегодня постановил заключить под стражу задержанных 16 августа Торнике Тошхуа и Миндию Шервашидзе. По утверждению прокурора, обвиняемые вместе с некими неустановленными следствием лицами причинили активисту “Грузинской мечты” Беке Гоциридзе телесные повреждения. Обвинение, предъявленное Тошхуа и Шервашидзе, предусматривает до двух лет заключения, следующее судебное заседание по их делу состоится 6 октября, сообщает NEWS.On.ge.

Днем ранее, 17 августа, на акции у парламента были задержаны еще двое активистов, Зура Ментешашвили и Ладо Берозашвили, один из них инвалид. Полицейские задержали их не на проезжей части, оба обвинены по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.

Родственники политзаключенных сегодня приехали в город Ахмета на востоке Грузии, чтобы встретиться с местными жителями и распространить среди них газету с письмами арестованных активистов. Их сопровождает житель Панкисского ущелья, активист Малхаз Мачаликашвили, чей 19-летний сын в конце 2017 года был убит силовиками при спецоперации. Также сегодня они планируют посетить Телави, где также проходят ежедневные, хотя и малочисленные, акции протеста - от двух до десяти человек “не пропускают ни дня, вне зависимости от погоды, праздников и других обстоятельств”, передает Tbilisi_life.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.