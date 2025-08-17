Акция родных политзаключенных в Кахетии прошла на фоне ежедневных протестов в Тбилиси
Участники проевропейской акции в Тбилиси 263-й день подряд перекрыли движение у парламента Грузии. Родные задержанных на проевропейских акциях раздали сегодня в Кахетии газеты с письмами политзаключенных.
Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 16 августа, в 262-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси традиционно перекрыли движение у парламента Грузии с требованием освобождения политзаключенных. Незадолго до начала акции стало известно о задержании двух участников протестов, которых полиция подозревает в групповом насилии, Торнике Тохшуа и Миндия Шервашидзе.
Протестующие на 263-й день регулярных проевропейских акций заблокировали движение по проспекту Руставели, передает Publika.
С ноября прошлого года участники акции протеста требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время акции, пишет "Интерпрессньюс".
Родители арестованных на акциях протеста пришли к мемориалу героям, погибшим в борьбе за единство Грузии, и почтили их память. В деревне Квемо Алвани они обернули грузинским флагом бюст национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе. "Анцухелидзе человек, который пожертвовал собой ради Грузии. Анцухелидзе бессмертен, некоторые этого не понимают, но для нас и многих таких, как мы, он всегда был бессмертным и будет всегда", - сказала Нани Цулайя, мама Георгия Мандадзе в эфире Первого канала Грузии.
Члены семей заключенных приехали сегодня в Ахметский муниципалитет Кахетии для распространения газет с письмами и историями узников совести, встретились с местными жителями и рассказали о своих детях. Их сопровождает Малхаз Мачаликашвили, отец 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, убитого в своей постели в конце 2017 года в ходе антитеррористической операции в Панкисском ущелье, передало днем Tbilisi Life.
19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации. Но Специальная следственная служба Грузии объявила, что повторное расследование гибели Мачаликашвили нецелесообразно.
Родители политзаключенных намерены присоединиться к акции в Телави, где регулярно выходят на акцию протеста от двух до 10 человек, которые не пропускают ни дня, вне зависимости от погоды/праздников/других обстоятельств, говорится в публикации.
Прокуратура Грузии по факту группового насилия предъявила сегодня обвинения двум участникам проевропейских митингов на проспекте Руставели — Торнике Тошхуа и Миндии Шервашидзе. Ведомство заявило, что расследование, проведенное МВД Грузии, показало, что в ночь на 1 августа на проспекте Руставели в Тбилиси, перед парламентом Грузии, обвиняемые вместе с другими неустановленными следствием лицами совершили физическое нападение на пострадавшего. "Им было предъявлено обвинение по подпункту "В" статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (групповое насилие), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок", — процитировала "Грузия Online" заявление прокуратуры Грузии.
"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
