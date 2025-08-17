Акция родных политзаключенных в Кахетии прошла на фоне ежедневных протестов в Тбилиси

Участники проевропейской акции в Тбилиси 263-й день подряд перекрыли движение у парламента Грузии. Родные задержанных на проевропейских акциях раздали сегодня в Кахетии газеты с письмами политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 16 августа, в 262-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси традиционно перекрыли движение у парламента Грузии с требованием освобождения политзаключенных. Незадолго до начала акции стало известно о задержании двух участников протестов, которых полиция подозревает в групповом насилии, Торнике Тохшуа и Миндия Шервашидзе.

Протестующие на 263-й день регулярных проевропейских акций заблокировали движение по проспекту Руставели, передает Publika.