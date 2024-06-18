Специальная следственная служба отказалась повторно расследовать гибель Мачаликашвили

18 июня 2024, 19:35

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Повторное расследование гибели Темирлана Мачаликашвили в результате операции спецслужб в Панкисском ущелье названо нецелесообразным.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации. В ноябре того же года правозащитная НПО "Центр социальной справедливости" потребовала от Специальной следственной службы исполнить решение ЕСПЧ и немедленно возобновить расследование. В январе правозащитники заявили, что власти намеренно затягивают возобновление следствия и исполнение решения суда по правам человека. Дело Темирлана Мачаликашвили в марте было включено Комитетом министров Совета Европы в список нерасследованных дел о нарушении ключевых прав человека силовыми структурами.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили.

В рекомендации Европейского комитета министров по делу "Мачаликашвили и другие против Грузии" содержалась оговорка о том, что следственный орган должен рассмотреть указанное дело и обсудить целесообразность его рассмотрения, заявили в Специальной следственной службе Грузии.



"Поскольку нарушения, установленные решением Европейского суда, не носят такого характера, который стал бы основанием для возобновления расследования, и указанные недостатки/нарушения не могут быть устранены даже в условиях нового расследования, проведение повторного расследования не будет разумным и целесообразным", - процитировала заявление следствия телекомпания "Пирвели".

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