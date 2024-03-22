Дело Мачаликашвили привлекло внимание Совета Европы

22 марта 2024, 04:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело Темирлана Мачаликашвили, погибшего в результате операции грузинских спецслужб в Панкисском ущелье, включено Комитетом министров Совета Европы в список нерасследованных дел о нарушении ключевых прав человека силовыми структурами.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации. В ноябре того же года правозащитная НПО "Центр социальной справедливости" потребовала от Специальной следственной службы исполнить решение ЕСПЧ и немедленно возобновить расследование. В январе правозащитники заявили, что власти намеренно затягивают возобновление следствия и исполнение решения суда по правам человека.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили.

Комитет министров Совета Европы в марте включил кейс Темирлана Мачаликашвили в группу дел об убийствах, пытках и жестоком обращении со стороны правоохранительных органов, которые не были эффективно расследованы на национальном уровне вопреки решению суда по правам человека в Страсбурге. Европейский суд по правам человека признал, что в деле Мачаликашвили были нарушены две статьи Международной конвенции по правам человека – право на жизнь и запрет пыток, сообщила 20 марта неправительственная организация «Центр социальной справедливости», представляющая интересы семьи Мачаликашвили.

В сообщении, направленном корреспонденту «Кавказского узла», правозащитники указали, что на протяжении одиннадцати месяцев обращались в Специальную следственную службу с просьбой о возобновлении расследования. Обращение также содержало перечень важных следственных действий, которые должны быть проведены в рамках нового расследования. Кроме того, НПО попросило расследовать факты фальсификации и уничтожения доказательств при расследовании, проводившемся прокуратурой.

Специальная следственная служба, в свою очередь, сообщила, что изучит возможность повторного расследования дела Темирлана Мачаликашвили, в соответствии с рекомендацией комитета министров Совета Европы. «В рамках полномочий, предоставленных законом, Специальная следственная служба примет законное и объективное решение по указанным делам на основе анализа материалов дела и решений Европейского суда», - говорится в сообщении службы, направленного корреспонденту «Кавказского узла» 21 марта.

«Мы периодически обращались с просьбой о возобновлении расследования. На первом этапе Специальная следственная служба группа отвечала, что планирует провести консультации с кабинетом министров и после примет решение. Мы пояснили, что такой процедуры нет, и после этого нам перестали отвечать, все обращения остались без ответа», - сообщила юрист НПО Кетеван Чутлашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Она обратила внимание, что правозащитники заранее не доверяют новому расследованию, предполагая, что оно не будет проведено объективно и не будет независимым, виновных не выявят и они не понесут ответственность.

Юрист НПО Хатуна Квинцадзе, в свою очередь, обратила внимание, что у Специальной следственной службы нет политической воли для возобновления следствия по делу Мачаликашвили: если установить ответственность государства в его гибели, Служба государственной безопасности, проводившая спецоперацию, получит большой репутационный урон.

«Служба государственной безопасности утверждала, что действия в отношении Мачаликашвили были законны и оправданы», - напомнила она в эфире телекомпании.

Комитет министров Совета Европы дал важные рекомендации по устранению системных проблем, призвав правительство Грузии повысить эффективность Специальной следственной службы, в том числе обеспечить ее полную независимость от прокуратуры. В Совете Европы напомнили об основной институциональной роли службы, которой поручено расследование серьезных нарушений прав человека государственными должностными лицами.

Кроме того, комитет призвал власти Грузии инициировать законодательные изменения для предотвращения безнаказанности силовиков, чтобы обеспечить соответствие национального законодательства требованиям Конвенции по правам человека. Среди других рекомендаций содержится, в частности, повышение прозрачности работы правоохранительных органов с гражданами, в том числе с помощью видео- и аудиозаписи действий силовиков.

В сообщении НПО отмечается, что комитет призвал правительство Грузии предоставлять и анализировать новые статистические данные о результатах расследования нарушений прав человека государственными структурами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.