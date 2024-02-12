Правозащитники потребовали возобновить расследование смерти Мачаликашвили

12 февраля 2024, 15:20

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Власти Грузии затягивают возобновление следствия по делу о смерти Темирлана Мачаликашвили в Панкисском ущелье, заявили правозащитники, потребовав начать повторное расследование.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года в январе ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации. В ноябре того же года правозащитная НПО "Центр социальной справедливости" потребовала от Специальной следственной службы надлежащего исполнения решения ЕСПЧ и немедленного возобновления расследования дела.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили.

В Европейский суд по правам человека направлена обновленная информация об исполнении решения ЕСПЧ по делу Темирлана Мачаликашвили, сообщила сегодня на своем сайте НПО "Центр социальной справедливости", публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Даже после вступления в силу решения ЕСПЧ государство намеренно затягивает возобновление расследования, говорится в сообщении. По данным правозащитников, Специальная следственная служба, несмотря на неоднократные обращения, избегает повторного расследования дела.

"Центр социальной справедливости" вновь призвал Специальную следственную службу немедленно начать повторное расследование смерти Тамерлана Мачаликашвили и обеспечить "эффективное участие семьи Мачаликашвили в следственном процессе".

"Кроме того, 11 декабря 2023 года "Центр социальной справедливости" представил Специальной следственной службе перечень важных следственных действий, которые являются критически важными в рамках нового расследования. Также было предложено начать расследование по факту фальсификации и уничтожения доказательств. К сожалению, эти запросы остались без ответа со стороны Специальной следственной службы", - говорится в заявлении.

В "Центре социальной справедливости" считают, что затягивание возобновления расследования Специальной следственной службой усиливает сомнения в реальной независимости ее прокурора и его эффективности. "Наблюдение за деятельностью Специальной следственной службы показывает, что она не может заниматься делами, которые могут нанести ущерб репутации правоохранительных органов", - заявила НПО.

"Центр социальной справедливости" сообщил также, что представил Комитету министров Совета Европы обновленную информацию об исполнении решения по делу Мачаликашвили.

"Наша организация призывает к принятию в отношении Грузии мер общего характера, которые сыграют важную роль в предотвращении подобных преступлений, будут способствовать укреплению механизмов внутреннего контроля Службы государственной безопасности и повышению подотчетности перед обществом. В то же время это позволит значительно улучшить реализацию прав потерпевших в процессе расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, и качество расследования. Рассчитываем, что Комитет министров учтет наше мнение при оценке прогресса государства по делу Мачаликашвили", - говорится в заявлении НПО.

Напомним, родственники Темирлана Мачаликашвили проводили в Тбилиси протестные акции с требованием наказать виновных в его смерти. В частности, они добивались создания спецкомиссии по расследованию, но в мае 2019 года большинство депутатов парламента проголосовали против. В январе 2020 года ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи с неэффективным расследованием дела о его смерти. Позднее в том же месяце прокуратура Грузии прекратила дело о превышении полномочий в отношении силовиков, заявив, что их версия подтвердилась.

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