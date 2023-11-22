22 ноября 2023, 07:18

Правозащитники призвали возобновить расследование смерти Мачаликашвили

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Властям Грузии следует возобновить расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, заявила грузинская правозащитная организация после того, как решение ЕСПЧ по делу Мачаликашвили привлекло внимание Комитета министров Совета Европы.

Как писал "Кавказский узел", в январе ЕСПЧ признал неэффективным расследование дела о смерти Темирлана Мачаликашвили и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации.

Водственники Темирлана Мачаликашвили проводили в Тбилиси протестные акции с требованием наказать виновных в его смерти. В частности, они добивались создания спецкомиссии по расследованию, но в мае 2019 года большинство депутатов парламента Грузии проголосовали против. В январе 2020 года ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" дела о его смерти. Позднее в том же месяце прокуратура Грузии прекратила дело о превышении полномочий в отношении силовиков, заявив, что их версия подтвердилась..

Правозащитная НПО "Центр социальной справедливости" потребовала от Специальной следственной службы надлежащего исполнения решения ЕСПЧ и немедленного возобновления расследования дела о смерти Темирлана Мачаликашвили.

Организация пояснила, что расследование вела Служба государственной безопасности, во время спецоперации которой и был ранен Мачаликашвили.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года во время спецоперации Службы госбезопасности, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании смерти Мачаликашвили.

"В частности, суд постановил, что в данном случае не было обеспечено требование об институциональной независимости следствия, и хотя впоследствии прокуратура начала расследование, первоначальные следственные действия, поиск и изъятие вещественных доказательств существенной важности (в том числе ручных гранат) были осуществлены Службой государственной безопасности, и прокуратура опиралась на результаты этих следственных действий", - указала на своем сайте организация, заявление которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, по оценке ЕСПЧ, в ходе следствия не был оценен ряд важных доказательств, а членам семьи Темирлана Мачаликашвили не был предоставлен статус потерпевших, что затруднило их участие в следственном процессе, заявил "Центр социальной справедливости".

"Коренные недостатки расследования стали причиной того, что Европейский суд не смог обосновать нарушение существенной части права на жизнь. В этой части решение от 19 января 2023 года было обжаловано от имени семьи Мачаликашвили 18 апреля 2023 года. Однако 22 мая 2023 года Большая палата Европейского суда признала нашу апелляцию неприемлемой", - указала НПО.

Правозащитники пояснили, что Комитет министров Совета Европы осуществляет надзор за исполнением этого решения, и 23 октября "Центр  социальной справедливости" представил Комитету письменный доклад о мерах, которые должны быть приняты для обеспечения его выполнения. "Наше существенное требование [...] связано с возобновлением расследования на национальном уровне", - сказано в заявлении.

Кроме того, "Центр социальной справедливости" потребовал от властей Грузии "проведения системных институциональных изменений", в том числе повышения ответственности СГБ при проведении спецопераций и устранения барьеров для доступа пострадавших и их адвокатов к секретным материалам расследования.

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Примечание:

"Конфликт между кистинцами и кахетинцами перерос в массовую драку", "Идея Кадырова с погранпереходом в Грузию напомнила о борьбе за Панкиси", "Адвокат заявила об искажении смысла переписки Темирлана Мачаликашвили".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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