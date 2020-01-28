Прокуратура Грузии закрыла дело об убийстве Темирлана Мачаликашвили

28 января 2020, 16:44

Житель Панкиси Темирлан Мачаликашвили был убит силовиками, когда пытался взорвать гранату, расследование дела о превышении полномочий прекращено, сообщила сегодня грузинская прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", родственники Темирлана Мачаликашвили больше года проводят в Тбилиси протестные акции с требованием наказать виновных в убийстве. В частности, протестующие добивались создания спецкомиссии по расследованию, но в мае 2019 года большинство депутатов парламента Грузии проголосовали против. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" дела о его смерти.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента.

Прокуратура Грузии объявила сегодня что закрывает дело о превышении силовиками полномочий. "Проведенное расследование установило, что Темирлан Мачаликашвили не подчинился требованию спецназовца показать руки, попытался привести в боевое состояние гранату, из-за чего в него выстрелил спецназовец", - процитировал сообщение ведомства "Sputnik Грузия".

Граната, которую пытался взорвать Темирлан Мачаликашвили, была изъята при обыске на глазах у отца убитого, который затем подписал протокол и не высказал никаких замечаний относительно гранаты, заявил сегодня на брифинге представитель прокуратуры. Он резюмировал, что ни один спецназовец не совершил никаких противоправных действий, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.