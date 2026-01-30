Протестующие студенты присоединились к акции у парламента Грузии

Студенты и преподаватели двух крупнейших грузинских университетов провели новые акции протеста против решения правительства объединить вузы, а затем присоединились к митингу у здания парламента на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 29 января, в 428-й день непрерывного протеста, студенты Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов вышли на акции протеста в Тбилиси. Министр образования Грузии анонсировал слияние двух вузов, а студенты назвали целью реформы сокращение штата преподавателей и увольнение критиков правительства.

Сторонники евроинтеграции Грузии с флагами и транспарантами собрались сегодня вечером на тротуаре проспекта Руставели перед зданием парламента с неизменными требованиями - провести новые парламентские выборы и освободить всех арестованных за участие в демонстрациях, сообщает Interpressnews.

К акции на проспекте Руставели в 429-й день непрерывных протестов присоединились студенты и преподаватели, выступающие против решения о слиянии Тбилисского государственного и технического университетов, передает Publika.

Акция против объединения вузов днем прошла у здания Грузинского технического университета, а вечером - возле первого корпуса Тбилисского государственного университета, отмечает Tbilisi life.

"Профессора всех университетов, я призываю вас выйти на улицы. Покажите этому правительству, что мы не откажемся ни от Тбилисского государственного университета, ни от Технического университета, ни от университета Илии, ни от системы образования", - цитирует выступление доцента Государственного университета Илии Нино Долидзе Netgazeti.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".