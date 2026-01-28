×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
20:08, 28 января 2026

Сотрудники крупнейшего химзавода в Грузии объявили забастовку

Кадр сотрудников "Руставского азота" в Грузии, которые объявили забастовку.28.01.2026.Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/120133-gapitsva-rustavis-azotis-qarkhanashi-tanamshromlebi-khelpasebis-matebas-itk

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько сотен сотрудников "Руставского азота" объявили забастовку в городе Рустави. Сотрудники требуют повышения заработной платы, в противном случае они пообещали перейти к непрерывных протестам и ​​парализовать рабочий процесс.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года около 500 сотрудников "Руставского азота" заблокировали въезд и выезд транспорта на территорию предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. Требования участников акции протеста тогда поддержал профсоюз.

АО "Руставский азот" - крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье. На предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, говорится на официальном сайте "Руставского азота".

По информации участников забастовки, руководство предприятия обещает повысить им зарплату всего на 4%, что составляет в среднем 40 лари (около 15 долларов США), сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

По словам одного из сотрудников предприятия Давида Метревели, главное требование - повышение зарплаты на 300 лари (около 110 долларов США), однако на встрече с администрацией предприятия руководство объявило о планируемом повышении зарплаты на 4%. Сотрудники считают, что повышение в процентном выражении будет несправедливым, информировало сегодня издание "Инфо Рустави".

"У нас состоялась встреча с руководством, и они предложили повышение заработной платы на 4%. Мы против такого повышения. Завод остановлен и не откроется, пока не будут удовлетворены наши требования. Мы не будем рассматривать никакое процентное повышение, потому что у всех зарплата разная. Соответственно, те, у кого выше зарплата, получат больше в случае 4% повышения. В случае любого процентного повышения зарплата у одних увеличится больше, у других меньше", - заявил Давид Метревели.

"Повышать зарплаты на такую сумму просто несерьезно. Исходя из уровня цен на продукты - это просто смешная прибавка нам", - возмутилась сотрудница предприятия.

По словам протестующих, повышение заработной платы на 300 лари совершенно разумное предложение. "Мы требуем, чтобы мэр города Нино Лацабидзе немедленно приехала и поддержала бастующих", - заявили сотрудники.

Участники забастовки также призвали сотрудников других предприятий города поддержать протест. Администрация "Руставского азота" на данном этапе отказалась давать комментарии, уточнило издание.

Автор: "Кавказский узел"

