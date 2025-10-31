×

16:15, 31 октября 2025

Парламентская ассамблея Евронест потребовала освободить Мзию Амаглобели

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, в которой требует освобождения осужденной журналистки Мзии Амаглобели. В документе подчёркивается необходимость прекращения политически мотивированных арестов.

Как писал "Кавказский узел", Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли". Имя лауреата премии Сахарова было объявлено в Европейском парламенте председателем парламента Робертой Меццолой.

В начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину.

В резолюции, опубликованной Парламентской ассамблеей Евронест, отмечается, что последние события продемонстрировали упадок демократии. В документе также осуждаются попытки партии "Грузинская мечта" подавить мирные протесты и ежедневные аресты. Резолюция также содержит требование незамедлительно освободить журналистку Мзию Амаглобели, сообщает телекомпания TV Pirveli.

"Недавние события в Грузии продемонстрировали серьёзный откат от демократии, включая фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года и заявление правительства от 28 ноября 2024 года о переносе переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также последующие антидемократические законодательные действия, направленные на подавление всех других инакомыслящих", - публикует текст резолюции телекомпания.

"Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения лауреата премии имени Сахарова Мзии Амаглобели, снятия с нее всех обвинений и осуждаем ее политически мотивированный арест и уголовное преследование", - говорится в резолюции.

Ранее вице-президент Европарламента призвал "Грузинскую мечту" освободить заключённую журналистку, которая теряет зрение в тюрьме. Пина Пичерно предложил отправить Амаглобели на лечение за границу, чтобы она могла получить специализированную медицинскую помощь и сохранить зрение.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

