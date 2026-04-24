Смерть на СВО бойца из Южной Осетии вызвала дискуссию в соцсети

Часть пользователей соцсети, среди которых комментаторы с украинскими и грузинскими фамилиями, со злорадством отреагировали на сообщение о том, что в зоне СВО убит боец из Южной Осетии. Их оппоненты выразили соболезнования семье и призвали к человечности.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале состоялись похороны Рамаза Елдзарова, убитого в зоне СВО. Всего в боях на Украине было убито не менее 52 комбатантов из Южной Осетии.

Новость об убитом в зоне СВО бойце из Южной Осетии собрала к 13.02 мск на странице "Кавказского узла" в Facebook* не менее 257 комментариев.

В комментариях под новостью преобладает злорадная реакция, заметно чаще встречающаяся, чем слова сочувствия. При этом среди авторов таких откликов нередко встречаются пользователи с украинскими и грузинскими именами и фамилиями.

Многие пользователи интерпретируют произошедшее через призму отношения к боевым действиям, называя участие в них причиной гибели и подчеркивая, что действия происходили вне родного региона погибшего. Часть комментаторов задается вопросами о смысле формулировок вроде «защитник Отечества».

«Что значит "защитник Отечества"?» - к примеру, написал Dmitrii Bodashko.

Заметна группа комментариев, в которых гибель воспринимается как закономерный итог участия в боевых действиях. В таких репликах отсутствует сочувствие, а акцент сделан на причинно-следственной связи.

Отдельные пользователи выражают прямое одобрение произошедшего, формулируя это как «хорошую новость». Подобные оценки сопровождаются короткими эмоциональными реакциями.

Часть обсуждений строится вокруг географии и уместности участия в конфликте, пользователи подчеркивают расстояние между регионами. В этих комментариях звучит недоумение. «Вроде Южная Осетия далеко от Украины» - пишет Амир Ашраф.

Некоторые участники дискуссии переходят к саркастическим формулировкам и бытовым сравнениям, стараясь обесценить произошедшее. Такие комментарии часто носят ироничный характер.

Встречаются и комментарии, где обсуждается судьба семьи погибшего, но без выражения сочувствия, скорее как констатация последствий. Это подчеркивает общий тон обсуждения.

«Без отца остались три ребенка и дали им медаль, и все» - написал Gia Tsereteli.

Некоторые пользователи выступают против злорадства и пытаются призвать к сдержанности, напоминая о недопустимости радости по поводу смерти. Эти реплики выделяются на общем фоне.

«Нельзя радоваться чужому горю» - написала Алла Бестаева.

«Каждый будет испытан своим же судом» - считает Alena Sabanova.

«Какому же Богу вы молитесь?» - задается вопросом Анжела Касаева.

В ряде комментариев обсуждение переходит в спор между пользователями, диалоги сопровождаются взаимными упреками и полярными оценками.

«Тот, кто радуется чужому горю, сам столкнется с этим», - в частности, написал Валера Кочиев.

Часть пользователей выражает сочувствие и пишет традиционные слова поддержки, хотя таких комментариев заметно меньше. Они контрастируют с преобладающим тоном.

«Вечная память, мои соболезнования родным» - написала Svetlana Kounitskaia.

«Очень жаль семью» - отметил Kaha Kabulov.

Провластное агентство ИА "Рес" информирует о похоронах участников военной операции на Украине, в числе погибших по подсчетам "Кавказского узла" - не менее 52 жителей Южной Осетии.

В новостях, посвященных теме похорон бойцов и награждения участников военной операции упоминается, что власти готовы оказать им всяческую поддержку. "Президент отметил, что руководство республики всегда готово оказать необходимую помощь и содействие в решении любых вопросов, связанных с поддержкой бойцов и их семей", - говорится в новости агентств от 8 января.

Пользователи в соцсети жаловались на то, что контрактники, которые не имеют российского гражданства, после окончания службы остаются без мер поддержки в Южной Осетии.

"Я лично отслужил два контракта по шесть месяцев в добровольческом штурмовом батальоне «Алания», выполнял боевые задачи честно и до конца. В нашем подразделении было немало югоосетин — таких же, как я, без российского гражданства, которые по возвращению домой останутся без статуса, без льгот. Мы не получаем ни жилья, ни компенсаций, ни реабилитации — ничего из того, что полагается российским ветеранам СВО. Идёт уже четвёртый год войны, а в Южной Осетии до сих пор нет ни одной государственной программы поддержки для тех, кто реально воевал. Президент Гаглоев приезжал к нам в батальон, обнимал, обещал, что «никто не будет забыт» и что «ветераны — приоритет государства». Но прошло время — и стало ясно, это были лишь слова для камеры. Никаких дел. Никаких решений. Никакой конкретной помощи", - приводил, в частности, слова одного из участников боевых действий Telegram-канал "Бонварнон" 12 ноября 2025 года.