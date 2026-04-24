13:02, 24 апреля 2026

Смерть на СВО бойца из Южной Осетии вызвала дискуссию в соцсети

Похороны Рамзана Елдзарова. 23 апреля 2026 г. Фото ИА "Рес" https://cominf.org/node/1166568874

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть пользователей соцсети, среди которых комментаторы с украинскими и грузинскими фамилиями, со злорадством отреагировали на сообщение о том, что в зоне СВО убит боец из Южной Осетии. Их оппоненты выразили соболезнования семье и призвали к человечности.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале состоялись похороны Рамаза Елдзарова, убитого в зоне СВО. Всего в боях на Украине было убито не менее 52 комбатантов из Южной Осетии.

Новость об убитом в зоне СВО бойце из Южной Осетии собрала к 13.02 мск на странице "Кавказского узла" в Facebook* не менее 257 комментариев.

В комментариях под новостью преобладает злорадная реакция, заметно чаще встречающаяся, чем слова сочувствия. При этом среди авторов таких откликов нередко встречаются пользователи с украинскими и грузинскими именами и фамилиями.

Многие пользователи интерпретируют произошедшее через призму отношения к боевым действиям, называя участие в них причиной гибели и подчеркивая, что действия происходили вне родного региона погибшего. Часть комментаторов задается вопросами о смысле формулировок вроде «защитник Отечества».

«Что значит "защитник Отечества"?» - к примеру, написал Dmitrii Bodashko.

Заметна группа комментариев, в которых гибель воспринимается как закономерный итог участия в боевых действиях. В таких репликах отсутствует сочувствие, а акцент сделан на причинно-следственной связи.

Отдельные пользователи выражают прямое одобрение произошедшего, формулируя это как «хорошую новость». Подобные оценки сопровождаются короткими эмоциональными реакциями.

Часть обсуждений строится вокруг географии и уместности участия в конфликте, пользователи подчеркивают расстояние между регионами. В этих комментариях звучит недоумение. «Вроде Южная Осетия далеко от Украины» - пишет Амир Ашраф.

Некоторые участники дискуссии переходят к саркастическим формулировкам и бытовым сравнениям, стараясь обесценить произошедшее. Такие комментарии часто носят ироничный характер.

Встречаются и комментарии, где обсуждается судьба семьи погибшего, но без выражения сочувствия, скорее как констатация последствий. Это подчеркивает общий тон обсуждения.

«Без отца остались три ребенка и дали им медаль, и все» - написал Gia Tsereteli.

Некоторые пользователи выступают против злорадства и пытаются призвать к сдержанности, напоминая о недопустимости радости по поводу смерти. Эти реплики выделяются на общем фоне.

«Нельзя радоваться чужому горю» - написала Алла Бестаева.

«Каждый будет испытан своим же судом» - считает Alena Sabanova.

«Какому же Богу вы молитесь?» - задается вопросом Анжела Касаева.

В ряде комментариев обсуждение переходит в спор между пользователями, диалоги сопровождаются взаимными упреками и полярными оценками.

«Тот, кто радуется чужому горю, сам столкнется с этим»,  - в частности, написал Валера Кочиев.

Часть пользователей выражает сочувствие и пишет традиционные слова поддержки, хотя таких комментариев заметно меньше. Они контрастируют с преобладающим тоном.

«Вечная память, мои соболезнования родным» - написала Svetlana Kounitskaia.

«Очень жаль семью» - отметил Kaha Kabulov.

Контрактники из Южной Осетии заявляли в соцсети об отсутствии реальной поддержки

Провластное агентство ИА "Рес" информирует о похоронах участников военной операции на Украине, в числе погибших по подсчетам "Кавказского узла" - не менее 52 жителей Южной Осетии.

В новостях, посвященных теме похорон бойцов и награждения участников военной операции упоминается, что власти готовы оказать им всяческую поддержку. "Президент отметил, что руководство республики всегда готово оказать необходимую помощь и содействие в решении любых вопросов, связанных с поддержкой бойцов и их семей", - говорится в новости агентств от 8 января.

Пользователи в соцсети жаловались на то, что контрактники, которые не имеют российского гражданства, после окончания службы остаются без мер поддержки в Южной Осетии.

"Я лично отслужил два контракта по шесть месяцев в добровольческом штурмовом батальоне «Алания», выполнял боевые задачи честно и до конца. В нашем подразделении было немало югоосетин — таких же, как я, без российского гражданства, которые по возвращению домой останутся без статуса, без льгот. Мы не получаем ни жилья, ни компенсаций, ни реабилитации — ничего из того, что полагается российским ветеранам СВО.  Идёт уже четвёртый год войны, а в Южной Осетии до сих пор нет ни одной государственной программы поддержки для тех, кто реально воевал. Президент Гаглоев приезжал к нам в батальон, обнимал, обещал, что «никто не будет забыт» и что «ветераны — приоритет государства». Но прошло время — и стало ясно, это были лишь слова для камеры. Никаких дел. Никаких решений. Никакой конкретной помощи", - приводил, в частности, слова одного из участников боевых действий Telegram-канал "Бонварнон" 12 ноября 2025 года.

События
08:05, 24 апреля 2026
Суд оставил в силе конфискацию имущества Момотова и Марченко
07:05, 24 апреля 2026
Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в школе Махачкалы
05:08, 24 апреля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:21, 24 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Все события дня
Новости
Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru
09:20, 14 апреля 2026
Отменен запрет на проезд по Транскаму
03:52, 13 апреля 2026
Введен запрет на проезд по Транскаму
Валерия Кичигина. Скриншот фото из Telegram-аккаунта @valerafzlln.
21:59, 24 марта 2026
Журналистка из России осуждена за публикацию об итогах "Пятидневной войны"
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:00, 18 марта 2026
Смерть осетинских комбатантов привлекла внимание грузинских пользователей Facebook*
Знак: проезд грузовых автомобилей запрещен. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:09, 23 февраля 2026
Введены ограничения на проезд по Транскаму и Военно-Грузинской дороге
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
12:53, 4 марта 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Югоосетинский бизнес на фоне вооруженного обострения вокруг Ирана
Фото
11:07, 6 февраля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Будничная отставка премьер-министра в Южной Осетии
Фото
13:32, 16 января 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Венесуэла и Иран - взгляд из Южной Осетии
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше