11:09, 28 января 2026

Следствие сочло итогом халатности длительное отсутствие воды в домах гуковчан

Водовозка в Гуково. Фото из телеграм-канала министра ЖКХ Ростовской области https://t.me/Pshenichnaya_AU/1980

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два уголовных дела возбуждены в связи с длительным отсутствием водоснабжения в домах жителей Гуково, Зверево и ряда поселков Ростовской области. Чиновники не обеспечили своевременное устранение аварии и допустили нарушения при подвозе воды, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 22 января прокуратура отчиталась о проверке в связи с жалобами жителей Гуково, Зверево, а также поселков Каменского и Красносулинского районов на длительное отсутствие водоснабжения. Главе Гуково внесено представление "в связи с неудовлетворительной организацией подвоза воды жителям", а материалы проверки направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заявило ведомство.

Жители Гуково и Зверево пожаловались 21 января, что в их домах нет воды с 16 января. Горожане рассказали, что вынуждены были топить снег и покупать воду. Власти, отчитавшись о ходе устранения аварии, сообщили, что водоснабжение было возобновлено, но до верхних этажей домов вода не доходила.

В Ростовской области начато расследование уголовных дел по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщило сегодня на своем сайте областное управление СКР.

"По данным следствия, 16 января 2026 года произошёл порыв трубы, обеспечивающий подачу воды в г. Гуково, Зверево, а также населенные пункты Красносулинского и Каменского районов, в результате чего сложилась критическая ситуация с бесперебойным водоснабжением. Несмотря на то, что об аварийном состоянии водовода было известно, должных мер к своевременному ремонту принято не было", - говорится в публикации.

Кроме того, после аварии "подвоз воды населению был организован с существенными нарушениями", отмечается в сообщении. "В настоящее время по уголовному делу проведены обыски, выемки технической документации, назначена строительно-техническая экспертиза, выполняются иные необходимые следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к совершению преступлений", - отчитался Следком.

Часть 1 статьи 293 УК РФ предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста. Часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Дагестане нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности, признал 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, блогер Расул Асад.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено.

На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов Махачкалы. Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции.

Автор: "Кавказский узел"

