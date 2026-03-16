08:59, 16 марта 2026

Жалоба сироты из Ростовской области на жилье заинтересовала Следком

Иван Солонский. Кадр видео "Блокнот Волгодонск" https://bloknot-volgodonsk.ru/news/chinovniki-kupili-za-schet-byudzheta-porazhennyy-g

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сирота Иван Солонский из Волгодонского района пожаловался на неработающее газовое оборудование, грибок и плесень в доме, предоставленном ему чиновниками. Председатель Следкома потребовал у подчиненных отчета о проверке жалобы Солонского.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2024 года прокуратура заявила, что в ряде районов и городов Ростовской области детям-сиротам несвоевременно предоставлено жилье. Ведомство призвало губернатора повлиять на местные власти для решения этих проблем. 

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по жалобе сироты из Ростовской области на предоставление некачественного жилья, сообщила вечером 15 марта пресс-служба ведомства.

"В СМИ размещено обращение мужчины из Волгодонского района Ростовской области, являющегося сиротой, к председателю СК России. Мужчина сообщает, что местная администрация предоставила ему некачественное жилье, которое спустя три года пришло в негодное состояние. Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Автор обращения - житель поселка Донской Волгодонского района Иван Солонский. Три года назад он и его семья получили дом от государства в рамках программы по обеспечению жильем сирот, сообщило 13 марта издание "Блокнот Волгодонск".

"Обращаюсь к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Три года назад мне предоставили дом, как сироте. В детстве я был под опекой своей бабушки, ветерана Великой Отечественной войны. После пожара в станице Романовской нам выделили денежные средства на приобретение жилья в Волгодонском районе – 1,7 миллиона рублей. По итогу нам предложили дом постройки конца 70-х – начала 80-х годов в поселке Донской", - привело его слова издание.

Солонский отметил, что он инвалид второй группы, перенес несколько операций. Его сыну 14 лет.

Специалисты по строительству объяснили мне, что этот грибок не убить

"А дом, который в итоге приобрели в поселке Донской в 60 километрах от Волгодонска, начал разрушаться. Как выяснилось, он был гнилым изначально. Еще когда я дом в первый раз только осматривал, сразу заметил, что низ дома, фундамент уже отошел от здания. А прилегающая к грунту часть фундамента дома уже тогда была покрыта грибком. Специалисты по строительству объяснили мне, что этот грибок не убить. Споры от него попадают в легкие и далее в организм", - пожаловался мужчина.

Кроме того, выяснилось, что ранее установленное в доме газовое оборудование "уже вышло из строя по старости". "Счетчик оказался просроченным, газ отключили. Пришлось 35 тысяч рублей платить переплаты из-за расчета потребления газа по нормативу. Котел вышел из строя в декабре. Всю зиму пришлось отапливаться газовой плитой. В доме сыро, влажно, появилась плесень. Как мне объяснили, в котле прогорел теплоообогреватель из-за старости и износа. В одной из комнат уже просели полы, во второй комнате доски тоже начали деформироваться и ломаться. Буквально заходишь в комнату и ощущаешь, как настил под твоим весом трещит. И это всего через три года после приобретения дома за счет бюджетных средств", - рассказал Солонский.

На его ремонт требуется огромная сумма денег

По его словам, он обращался к представителям опеки. "Мне сообщили, что на момент покупки дома газовое оборудование было «функциональным». […] То есть базовое газовое оборудование предполагается менять за свой счет, тогда как сам дом еще нашей семье не принадлежит, так как первые пять лет он предоставляется нашей семье на условии социальной аренды, а в собственность он перейдет только после этого срока. И боюсь, что к этому времени дом просто начнет разваливаться, хотя у нашей семьи его и так могут забрать. Уже сейчас на его ремонт требуется огромная сумма денег, которых у нашей семьи нет", - приводятся в публикации его слова.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2023 года суд приговорил к двум годам колонии бывшего главу Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова, признав его виновным в превышении полномочий. По данным следствия и суда, Грибов одобрил выплату подрядчику семи миллионов рублей за квартиры для сирот, не проверив качество жилья, хотя квартиры были непригодны для проживания.

Суд не установил достоверно, что Игорь Грибов знал о ненадлежащем качестве квартир, указала кассационная инстанция и заменила осужденному срок в колонии на штраф. При этом Грибов был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Мужчина в кафе включает песню. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18:00, 15 марта 2026
Сотрудник кафе в Ростовской области оштрафован за песню Сердючки
09:06, 15 марта 2026
Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Волгограде
05:11, 15 марта 2026
Житель донской станицы обвинен в демонстрации экстремистской символики
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:02, 14 марта 2026
23 беспилотника сбиты в четырех регионах ЮФО
07:05, 14 марта 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше