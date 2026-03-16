Жалоба сироты из Ростовской области на жилье заинтересовала Следком

Сирота Иван Солонский из Волгодонского района пожаловался на неработающее газовое оборудование, грибок и плесень в доме, предоставленном ему чиновниками. Председатель Следкома потребовал у подчиненных отчета о проверке жалобы Солонского.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2024 года прокуратура заявила, что в ряде районов и городов Ростовской области детям-сиротам несвоевременно предоставлено жилье. Ведомство призвало губернатора повлиять на местные власти для решения этих проблем.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по жалобе сироты из Ростовской области на предоставление некачественного жилья, сообщила вечером 15 марта пресс-служба ведомства.

"В СМИ размещено обращение мужчины из Волгодонского района Ростовской области, являющегося сиротой, к председателю СК России. Мужчина сообщает, что местная администрация предоставила ему некачественное жилье, которое спустя три года пришло в негодное состояние. Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Автор обращения - житель поселка Донской Волгодонского района Иван Солонский. Три года назад он и его семья получили дом от государства в рамках программы по обеспечению жильем сирот, сообщило 13 марта издание "Блокнот Волгодонск".

"Обращаюсь к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Три года назад мне предоставили дом, как сироте. В детстве я был под опекой своей бабушки, ветерана Великой Отечественной войны. После пожара в станице Романовской нам выделили денежные средства на приобретение жилья в Волгодонском районе – 1,7 миллиона рублей. По итогу нам предложили дом постройки конца 70-х – начала 80-х годов в поселке Донской", - привело его слова издание.

Солонский отметил, что он инвалид второй группы, перенес несколько операций. Его сыну 14 лет.

"А дом, который в итоге приобрели в поселке Донской в 60 километрах от Волгодонска, начал разрушаться. Как выяснилось, он был гнилым изначально. Еще когда я дом в первый раз только осматривал, сразу заметил, что низ дома, фундамент уже отошел от здания. А прилегающая к грунту часть фундамента дома уже тогда была покрыта грибком. Специалисты по строительству объяснили мне, что этот грибок не убить. Споры от него попадают в легкие и далее в организм", - пожаловался мужчина.

Кроме того, выяснилось, что ранее установленное в доме газовое оборудование "уже вышло из строя по старости". "Счетчик оказался просроченным, газ отключили. Пришлось 35 тысяч рублей платить переплаты из-за расчета потребления газа по нормативу. Котел вышел из строя в декабре. Всю зиму пришлось отапливаться газовой плитой. В доме сыро, влажно, появилась плесень. Как мне объяснили, в котле прогорел теплоообогреватель из-за старости и износа. В одной из комнат уже просели полы, во второй комнате доски тоже начали деформироваться и ломаться. Буквально заходишь в комнату и ощущаешь, как настил под твоим весом трещит. И это всего через три года после приобретения дома за счет бюджетных средств", - рассказал Солонский.

По его словам, он обращался к представителям опеки. "Мне сообщили, что на момент покупки дома газовое оборудование было «функциональным». […] То есть базовое газовое оборудование предполагается менять за свой счет, тогда как сам дом еще нашей семье не принадлежит, так как первые пять лет он предоставляется нашей семье на условии социальной аренды, а в собственность он перейдет только после этого срока. И боюсь, что к этому времени дом просто начнет разваливаться, хотя у нашей семьи его и так могут забрать. Уже сейчас на его ремонт требуется огромная сумма денег, которых у нашей семьи нет", - приводятся в публикации его слова.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2023 года суд приговорил к двум годам колонии бывшего главу Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова, признав его виновным в превышении полномочий. По данным следствия и суда, Грибов одобрил выплату подрядчику семи миллионов рублей за квартиры для сирот, не проверив качество жилья, хотя квартиры были непригодны для проживания.

Суд не установил достоверно, что Игорь Грибов знал о ненадлежащем качестве квартир, указала кассационная инстанция и заменила осужденному срок в колонии на штраф. При этом Грибов был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.