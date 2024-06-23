Прокуратура указала на нарушения жилищных прав детей-сирот в Ростовской области

23 июня 2024, 03:32

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В ряде районов и городов Ростовской области детям-сиротам несвоевременно предоставлено жилье, в Шахтах не получили квартиры 99 сирот, сообщила региональная прокуратура и призвала губернатора Василия Голубева повлиять на местные власти для решения этих проблем.

Прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на проблемы с обеспечением жильем детей-сирот в регионе.

Ведомство, в частности, указало на то, что в Шахтах 99 сирот до сих пор не получили квартиры, половина из них ждет заселения около года. На улице Бродского до сих пор не завершено строительство двух многоквартирных домов, где приобретено 36 квартир для детей-сирот. Завершить строительство планировалось в сентябре прошлого года, однако на настоящий момент готовность объектов находится на уровне 28% и 38%, пишет Donnews.ru.

Также прокуратура выявила нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением жилья детям-сиротам в Аксайском, Тацинском, Чертковском, Азовском районах, в Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинском.

Ведомство призвало Голубева усилить контроль за органами местного самоуправления.

Прокуратура Ростовской области уже два раза обращалась к губернатору по поводу нарушения прав детей-сирот. В конце апреля ведомство выявило недочеты в нормативных документах, по которым с детей, проживающих с опекунами или приемными родителями, взималась плата за коммунальные услуги. Через два дня прокуратура указала на необходимость принятия дополнительных мер по созданию условий для соблюдения прав и интересов сирот. Нарушения были выявлены в восьми сферах их жизни, информирует 1rnd.ru.

"Кавказский узел" неоднократно писал о нарушении прав детей-сирот в Ростовской области. В июне 2023 года суд приговорил к двум годам заключения бывшего главу Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова, признав его виновным в приемке у подрядчика жилья для сирот, непригодного для проживания людей.

В январе 2022 года бывший глава Целинского района Борис Сорокин был оштрафован за выдачу некачественного жилья детям-сиротам.

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