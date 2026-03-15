Сотрудник кафе в Ростовской области оштрафован за песню Сердючки

Суд признал дискредитацией российской армии воспроизведение песни Верки Сердючки на 8 марта в кафе хутора Ленинакан и оштрафовал сотрудника заведения на 45 тысяч рублей.

Музыкант привлечен к административной ответственности за воспроизведение песни, дискредитирующей вооруженные силы, сообщила пресс-служба Мясниковского районного суда.

Как установлено судом, 8 марта 2026 года гражданин Б., подрабатывая музыкантом в кафе в хуторе Ленинакан Мясниковского района, с использованием музыкального центра публично воспроизвел песню украинского исполнителя, дискредитирующую вооруженные силы Российской Федерации.

В судебном заседании он признал вину, пояснив что песню поставил по просьбе посетительницы кафе, и что по названию песни невозможно было определить исполнителя. После того как услышал слова песни, он прервал ее воспроизведение.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 45000 рублей, говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте суда, 11 марта судом было рассмотрено единственное дело об административных правонарушениях - протокол по статье о дискредитации армии на Гайка Бугаяна.

Речь идет о песне "Гулянка" Верки Сердючки, пишет "Медиазона" (внесена в реестр иноагентов). В этой песне цитируются слова из гимна Украины.

9 марта видео, на котором воспроизводится песня "Гулянка", было опубликовано в Telegram-канале "Это Ростов".

К сообщению приложено видео, на котором люди танцуют в кафе под эту песню.

"Кавказский узел" также писал, что в 2023 году мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить работу караоке-клубов города после опубликованного в интернете видео, на котором посетители одного из таких клубов поют и танцуют под песню Верки Сердючки.