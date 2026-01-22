×

19:43, 22 января 2026

Жалобы жителей Гуково на отсутствие воды заинтересовали прокуратуру

Авария на водоводе в Гуково. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура начала проверку аварии на водоводе в городе Гуково, из-за которой без водоснабжения остались местные жители. Главе Гуково внесли представление из-за неудовлетворительного подвоза воды.

Как писал "Кавказский узел", в шахтерских городах Гуково и Зверево в Ростовской области не было воды в течение шести дней. Власти, отчитавшись о ходе ремонта, сообщили, что водоснабжение было возобновлено, однако до жителей верхних этажей вода не доходила. Горожане рассказывали, что вынуждены были топить снег и покупать воду.

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная 21 января сообщила, что водоснабжение в Зверево "осуществляется по графику", в Гуково напор снижен, "что особенно заметно жителям верхних этажей". В отдаленных поселках (Гуковская, Антрацит, Шахты 24, хутор Платово) наблюдаются перебои - вода либо подается кратковременно, либо отсутствует, поскольку НС-5 и НС-6 продолжают наполнение и опрессовку. Основное внимание будет сосредоточено на верхних этажах и вышеназванных поселках - самой удаленной точке, где все еще остаются перебои с водоснабжением.  Для обеспечения жителей водой за поселками будет закреплена отдельная машина для подвоза", - сообщила она в своем Telegram-канале, заверив, что все заявки на подвоз воды "отрабатываются". 

Прокуратурой Ростовской области приняты меры реагирования в связи с аварией на водоводе, из-за которой длительное время без водоснабжения остаются жители города Гуково, а также поселков Каменского и Красносулинского районов, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Ростовской области в Telegram-канале.

Как информирует ведомство, главе Гуково внесено представление в связи с неудовлетворительной организацией подвоза воды жителям города. Кроме этого, руководителю филиала "Управление развития систем водоснабжения" в Ростовской области внесли представление с требованием пересчитать плату за коммунальную услугу ненадлежащего качества.

"Материалы проверки прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных должностных лиц по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) , - говорится в сообщении ведомства.

Жители Гуково в комментариях под постом администрации 22 января о завершении работ указали, что не во все дома поступает вода

"Шестые сутки без воды, что дальше?" - спросил Иван Владимирович.

"Молодцы, быстро ликвидировали. Включай насосы", - иронизирует Litvinov Valery.

"Дальше седьмые сутки!" - пошутил Александр.

"Каждый день мы ждём завтра!" - заявила Регина.

"Улица Мира, вода когда-нибудь появится?" - спросил Назар.

"Прорыв на Герцена, 124 устранили, молодцы, но вот Герцена, 122 до сих пор сидит без воды... Уже восьмые сутки пошли", - возмутилась Катинка.

"На Карла Маркса, 68 - тоже ни капли", - проинформировала Анастасия.

Также местные жители возмутились в комментариях под постом министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонины Пшеничной, указав, что далеко не везде обеспечен подвоз воды жителям.

"Ужас, какой же бардак", - написал подписчик Serg.

"Надеюсь, вы сейчас понимаете, что лучше в тёплое время года поменять водопровод, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было", - посоветовала Лилия Калюжина.

"Нужен подвоз воды на Шахты, 24, Котовского, 23, Пушкина, 2", - попросил Роман 789.

"Партизанская, 31, Посёлок, 26. Обратите внимание, привезите воды, пожалуйста", - попросила Екатерина.

"Вот так они и ездят их водовозы, галопом проскочили для галочки и свалили, зато в отчетах стоят часами на точках, наверное", - возмутилась Надежда.

Автор: "Кавказский узел"

