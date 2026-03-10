×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:39, 10 марта 2026

Трое украинских военных осуждены в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры трем украинским военнослужащим, признав их виновными в терроризме.

33-летний Сергей Щепкив, 28-летний Артем Домшенко и 28-летний Игорь Щербонос обвинены в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и обучении терроризму (статья 205.3 УК РФ).

Домшенко приговорен к 18 годам, Щербонос - к 18,5 годам, Щепкив - к 29 годам колонии строгого режима, пишет 9 марта "Медиазона"*.

В карточках дел на сайте указано, что дело Щепкива поступило на рассмотрение суда в сентябре 2025 года, приговор вынесен 4 марта, дело Домшенко - в декабре прошлого года, а уже 3 марта был вынесен приговор, тогда как дело Щербоноса - в ноябре прошлого года (приговор также вынесен 3 марта).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Богдана Мусихина, который в составе добровольческого батальона участвовал в боевых действиях против российских военных.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

