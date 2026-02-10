×

Главная   /   Лента новостей
05:25, 10 февраля 2026

Бывший мировой судья из Нальчика обвинен во взяточничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против бывшего мирового судьи Мухамеда Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

Мухамед Темботов был мировым судьей судебного участка №7 Нальчикского судебного района.

По данным следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года он вступил в сговор со своим секретарем Марианной Карасовой и помощником Еленой Рашидовой. Темботом неоднократно получал взятки в размере от 10 до 100 тысяч рублей за принятие соответствующих решений по административным делам, пишет 9 февраля "Коммерсант" со ссылкой на Следственное управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

В мае 2025 года всех фигурантов дела задержали после получения очередной взятки. Темботов обвинен в совершении преступлений по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ и часть 1 статьи 291.2 УК РФ. Секретарь и помощник также будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева были признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева были признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

