Бывший мировой судья из Нальчика обвинен во взяточничестве
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против бывшего мирового судьи Мухамеда Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.
Мухамед Темботов был мировым судьей судебного участка №7 Нальчикского судебного района.
По данным следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года он вступил в сговор со своим секретарем Марианной Карасовой и помощником Еленой Рашидовой. Темботом неоднократно получал взятки в размере от 10 до 100 тысяч рублей за принятие соответствующих решений по административным делам, пишет 9 февраля "Коммерсант" со ссылкой на Следственное управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.
В мае 2025 года всех фигурантов дела задержали после получения очередной взятки. Темботов обвинен в совершении преступлений по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ и часть 1 статьи 291.2 УК РФ. Секретарь и помощник также будут привлечены к уголовной ответственности.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева были признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.
