Суд в Нальчике вынес приговор военному за самоволку и тяжкие преступления

Военный суд в Нальчике приговорил к 21 году колонии военнослужащего по фамилии Вильгельм, который в период самовольного отсутствия в воинской части изнасиловал одну женщину и избил другую, которая впоследствии скончалась от травм.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Минобороны по фамилии Вильгельм, признав его виновным в совершении преступлений по пункту "б" части 2 статьи 132 (нанесение побоев без последствий), пункту "б" части 2 статьи 131 (изнасилование), части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 5 статьи 337 (самовольное оставление части), следует из сообщения, опубликованного на сайте суда 22 января.

Уголовное дело было передано на рассмотрение Нальчикского гарнизонного военного суда из Донецкого гарнизонного военного суда.

Суд установил, что Вильгельм без уважительных причин 23 ноября 2024 года самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части. 13 марта 2025 года его задержали сотрудники полиции.

Также суд установил, что в феврале 2025 года он совершил изнасилование, в марте того же года избил другую женщину, которая от полученных травм скончалась.

Отмечается, что Вильгельм ранее был неоднократно судим, однако в связи с заключением контракта о прохождении военной службы и получение государственной награды он был освобожден от неотбытого полностью наказания, которое было назначено ему по приговорам районных судов до поступления на службу. "С учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого" суд в итоге приговорил мужчину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".