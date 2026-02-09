Бывший председатель Ростовского суда получила 10 лет колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Елена Коблева получила десять лет колонии за махинации с возвратом лодок и невода в обмен на отмену решения мирового суда. Два других фигуранта ее дела - взяткодатель и посредник — они получили десять и шесть лет лет шения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в прениях по делу ростовской судьи Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, прокурор потребовал приговорить ее к 10 годам лишения свободы. Для двух других подсудимых обвинение запросило семь и девять лет колонии.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие на арест бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, и в июле 2024 года Мосгорсуд отправил Коблеву под стражу

Краснодарский краевой суд приговорил экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам в колонии общего режима по делу о получении взятки в крупном размере.

«Установлено, что в декабре 2022 года Коблева получила взятку в размере 500 тысячруб. За эти деньги она обеспечила отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края в телеграм-канале. Отбывать наказание экс-судья будет в колонии общего режима. Коблеву также оштрафовали на 15 млн рублей, 30-кратную сумму взятки.

Суд также постановил конфисковать у Коблевой сумму, аналогичную взятке, в пользу государства. Кроме того, она была лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение десяти лет после освобождения.

Коблевой вменяли пункт «в» части 5 статьи 290 УК (получение взятки в крупном размере), по которому ей грозило до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку ей передал бригадир артели «Земля Дона» Владимир Боженко, у которого суд конфисковал орудия для незаконного лова. Деньги были переданы через предпринимателя Николая Студеникина. Последний, как выяснило обвинение, отдал судье собственные средства, но Боженко позднее возместил ему сумму.

Боженко в рамках того же дела приговорен к лишению свободы на срок девять лет в колонии строгого режима по части 4 статьи 291 УК (дача взятки в крупном размере). Боженко также был оштрафован на 15 млн руб.

Студеникин получил срок в шесть лет и штраф в 15 млн рублей по части 3 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По версии следствия, летом 2022 года Боженко стал фигурантом дела о незаконной добыче водных биоресурсов: сотрудники погранслужбы обнаружили у него выловленного судака без разрешения. Мировой суд Азовского района 28 сентября 2022 года наложил штраф и постановил конфисковать невод длиной 480 м и две моторные лодки. Боженко пожаловался на ситуацию предпринимателю Николаю Студеникину, который, обеспокоенный прекращением поставок рыбы, начал искать способы вернуть конфискованное имущество. Компаньон Студеникина Леонид Караханов сообщил о знакомстве с Еленой Коблевой. Боженко согласился передать взятку судье. В ноябре 2022 года Караханов провел переговоры с Коблевой, которая пообещала содействие. Вскоре решение мирового суда о конфискации было отменено и возвращено на новое рассмотрение. Боженко утверждает, что пытался вернуть лодки и невод только законными способами.

Напомним, в декабре 2025 года глава СКР Александр Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное преследование пятерых судей Советского райсуда Ростова-на-Дону, в том числе Елены Коблевой. Коллегия дала разрешение на возбуждение уголовного дела.

Новое дело планируется расследовать по 13 эпизодам. Как утверждается в оглашенных на заседании ВККС документах, Коблева возглавила организованную группу судей, которые за взятки выносили решения. Часть полученных денег они передавали ей. Бывшего председателя суда Ростова-на-Дону планируют обвинить в восьми эпизодах получения крупных взяток, одной особо крупной, вынесении заведомо неправосудного решения и трех эпизодах воспрепятствования правосудию.

9 декабря 2025 года ВККС разрешила возбудить уголовные дела в отношении четырех коллег Коблевой, которые, как считает следствие, входили в преступную группу.