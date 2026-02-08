Задержание и арест Бжинавы привлекли внимание МИД Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МИД Абхазии отреагировал на задержание и арест доцента кафедры ростовского вуза Ираклия Бжинавы, который критиковал практику выдачи российских паспортов в Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в Ростове-на-Дону был задержан руководитель абхазской диаспоры города, доцент кафедры конституционализма юридического факультета ЮФУ Ираклий Бжинава, который днем ранее назвал "категорическим недопустимой" выдачу российских паспортов в Абхазии с "принесением присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства".

МИД Абхазии сегодня выступил с заявлением, указав, что "внимательно отслеживает ситуацию, связанную с задержанием и дальнейшим арестом на территории Российской Федерации гражданина Республики Абхазия Ираклия Бжинава".

Ведомство подчеркнуло, что "предпринимает необходимые меры для уточнения сложившейся ситуации у российской стороны".

Ираклию Бжинава и членам его семьи была предложена необходимая консульская и правовая поддержка

"Бжинава также обладает гражданством Российской Федерации, постоянно проживает в городе Ростов-на-Дону, где осуществлял преподавательскую деятельность в одном из государственных вузов. По поручению иинистра иностранных дел Республики Абхазия почетный консул Республики Абхазия в г. Ростов-на-Дону находится на связи с компетентными органами Российской Федерации. Как гражданину Республики Абхазия Ираклию Бжинава и членам его семьи была предложена необходимая консульская и правовая поддержка", - говорится в публикации на сайте министерства.

Также ведомство выразило "готовность к взаимодействию с компетентными органами" России для выяснения всех обстоятельств дела и соблюдения прав гражданина Абхазии.

Общественная организация абхазской диаспоры в Ростове-на-Дону была создана осенью 2023 года. Ираклий Бжинава пояснил тогда агентству "Апсныпресс", что живет в Ростове-на-Дону "с 1992 года, с 14 лет". "Несколько месяцев назад мы задумались о создании и регистрации диаспоры. Были составлены списки, создали свой чат, стали просто встречаться. 28 октября мы провели собрание и решили зарегистрировать общественное объединение", - рассказал он. Бжинава отметил, что диаспора планирует заняться в том числе организацией онлайн-курсов изучения абхазского языка, говорится в публикации.

Напомним, 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе.

С 6 февраля Абхазии по инициативе российского МВД приостановлен также обмен водительских удостоверений на российские, сообщило МВД Абхазии. Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи, а местные активисты поддержали принятое решение.

Выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, велась на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии.

Ранее, 1 апреля 2025 года, Путин своим указом упростил также выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России. Некоторые водители посетовали, что потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении. Абхазские водительские права с неистекшим сроком признаются действительными в России до 1 апреля 2026 года.