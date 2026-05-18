Правозащитники призвали Кокова прекратить давление на активистов перед днем памяти адыгов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики массово вручают жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии по случаю окончания Кавказской войны, заявили правозащитники, призвав главу республики вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, котрое состоялось 21 мая 2025 года в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда.

Кавказская война , длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

За неделю до траурного дня 21 мая сотрудники силовых структур массово вручают предостережения о недопустимости участия в шествии, сообщили правозащитники в обращении к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, которое опубликовано на сайте Правозащитного центра Кабардино-Балкарии.

"Ситуация, сложившаяся вокруг Дня памяти адыгов (черкесов) – жертв Русско-Кавказской войны, ежегодно отмечаемого 21 мая, достигла критической точки. Преследование и давление на граждан по факту их намерения почтить память предков приобрели системный, спланированный и длящийся характер. За неделю до наступления траурной даты начались вызовы граждан в отделы полиции для вручения «предостережений» о недопустимости нарушения закона при участии в массовых мероприятиях, которые ничем не обоснованы и носят исключительно запугивающий, превентивный характер. Уже сейчас имеются достоверные сведения о вручении правоохранительными органами КБР предостережений десяткам жителей республики. Хотя за долгие годы проведения траурных шествий 21 мая ни разу не было зафиксировано ни одного случая беспорядков или иных противоправных действий. Участники никогда не нарушали общественный порядок, не вступали в конфликты с правоохранителями. Шествие всегда носило исключительно мирный и организованный характер", - указали авторы обращения.

Они подчеркнули, что ограничения и отмены шествия в связи с пандемией коронавирус воспринимались с пониманием. "Но после того, как жизнь вернулась в привычное русло, все ограничения были сняты, кроме запрета на траурное шествие 21 мая, <...> С этого времени городские власти Нальчика и республиканские чиновники, отказывая в согласовании шествия 21 мая, стали приводить абсолютно надуманные и политически ангажированные аргументы, ссылаясь на события в Украине", - говорится в сообщении.

"Траурное шествие 21 мая — это не политическая акция, не демонстрация лояльности или нелояльности кому бы то ни было", - указали авторы обращения.

"Этот день был объявлен Верховным Советом КБССР в 1992 году нерабочим днём именно как день памяти — вне всякой связи с текущей политической конъюнктурой. А республиканские власти вместо того, чтобы поддержать траурное мероприятие и проявить инициативу в его проведении в установленном традиционном порядке, фактически попустительствуют неправомерным действиям силовых структур. В этом контексте особо показателен и вопиющ сам факт двойных стандартов со стороны властей, когда в то же самое время в Нальчике беспрепятственно проводятся иные массовые (в том числе увеселительные) мероприятия, без каких-либо отсылок на «события на Украине» или «необходимость демонстрации солидарности». Возникает логичный и нериторический вопрос: почему праздничные шествия возможны, а траурное шествие 21 мая — нет?", - подчеркнули авторы.

Траурный день 21 мая стал для местных властей «неугодной» датой, которую намерены искоренить, используя любые предлоги. Это говорит о выборочном, политически мотивированном подходе к конституционным правам граждан, что является недопустимым, отметили правозащитники.

"Мы вынуждены констатировать, что подобные действия силовых структур дестабилизируют ситуацию в республике, а не стабилизируют её. Вместо того чтобы снять напряжение, правоохранительные органы создают его дополнительно. Идёт целенаправленная, расчётливая попытка делегитимизировать сам День траура и криминализировать любое участие в нём, угрожая адресатам «Предостережения» применением мер административного и уголовного характера", - подчеркнули они.

Сначала был введён запрет на конное шествие, затем — на пешее шествие по центральной улице Нальчика. "Остаётся последний шаг — запретить собираться у «Древа жизни», где традиционно завершаются траурные мероприятия", - заявили авторы.

21 мая траурные мероприятия проводятся по всему миру, где проживает многочисленная адыгская (черкесская) диаспора — в Турции, Сирии, Иордании, Германии, США, Франции, Израиле и других странах. Но там никто не чинит препятствий людям, желающим в этот день почтить память жертв Кавказской войны. Люди могут свободно собираться, проводить шествия. И только на исторической родине адыгов, в Нальчике, каждый год происходит одно и то же: запреты, предостережения, задержания, аресты, подчеркнули правозащитники.

"Казбек Валерьевич, за эти годы мы неоднократно обращались к Вам по вышеуказанным проблемам, но, к сожалению, не заметили со стороны руководства республики решительных действий по защите прав граждан. Напротив, меры принуждения с каждым годом ужесточаются: всё больше участников памятных мероприятий задерживают и привлекают к административной ответственности. Яркий пример — события прошлого года, когда восемь участников траурного шествия в Нальчике были задержаны и по решению суда получили административный арест на срок от трёх до десяти суток. Казбек Валерьевич, мы ожидаем от Вас более решительной позиции, поскольку её отсутствие будет трактоваться в обществе только в одном ключе — как неспособность либо нежелание защитить право народа на сохранение своей исторической памяти. Мы настоятельно призываем Вас вмешаться в ситуацию, противодействовать незаконному преследованию граждан за намерение участвовать в траурных мероприятиях 21 мая и практике заведомо необоснованных «предостережений», а также обеспечить защиту и реализацию конституционного права жителей республики на мирное шествие по центральной улице Нальчика", - отметили они.

Под обращением подписались председатель Кабардино-Балкарского отделения «Российская Ассоциация жертв политических репрессий» Маркс Шахмурзов, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, заслуженный архитектор КБР Музариб Бжахов, кандидат исторических наук Заурбек Кожев, художник Заудин Токов и общественные деятели Исмел Мешев, Азамат Шорманов, Мухамед Берхамов и Алик Шашев.