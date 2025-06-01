Участник шествия в Нальчике счел бессмысленным обжалование ареста

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Отбывший административный арест участник шествия в Нальчике по случаю окончания Кавказской войны Казбек Мамиков не стал обжаловать решение суда, два других участника добились сокращения срока ареста. В Майкопе обошлось без задержаний, но двум активистам пришлось написать объяснительные.

Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

Один из задержанных на шествии в Нальчике, Казбек Мамиков, рассказал, что пришел на шествие, чтобы "почтить память своих предков, которые отдали жизни за свободу". По его мнению, собравшиеся не нарушали законов. "Просто мы не знали, что нельзя было идти по проспекту", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Активист также заметил, что не будет обжаловать свой арест. "Это бесполезно. Как сказано: «У сильного всегда бессильный виноват»", -заключил он.

Двое участников шествия, которые обжаловали аресты, не добились отмены наказания.

Как указано в карточке дела на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии, в частности Зубер Еуаз со своим адвокатом просили отменить постановление судьи как незаконное и необоснованное и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Однако в суде Еуаз и его адвокат частично поддержали апелляционную жалобу, попросив снизить срок наказания. "Еуаз З.З. в судебном заседании полностью признал вину в совершении вмененного ему административного правонарушения, раскаялся в содеянном, просил снизить срок административного ареста до 05 суток", - говорится в апелляционном определении суда.

В связи с сохраняющимся уровнем террористических угроз (в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов) в Кабардино-Балкарской Республике принято решение не проводить массовые публичные мероприятия с участием большой численности граждан

В документе указано, что организаторы шествия подали уведомление о его проведении 7 мая, но 12 мая получили отказ. В ответе министерства по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии говорится, что причиной отказа стало не соблюдение требования, "согласно которому, уведомление представляется организатором (представителем организатора) лично по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и его возраст". "Кроме того, в письме обращалось внимание на то, что по информации правоохранительных органов, в связи с сохраняющимся уровнем террористических угроз (в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов) в Кабардино-Балкарской Республике принято решение не проводить массовые публичные мероприятия с участием большой численности граждан", - подчеркнул Верховный суд КБР, отметив, что суд первой инстанции правильно оценил обстоятельства дела. При этом Верховный суд принял решение сократить срок административного ареста истца с шести до пяти суток.

Аналогичное решение было принято и по иску Тимура Нахушева. На сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии не содержится информации об обжаловании решения суда другими участниками шествия, которые отбыли административный арест.

Адыгский активист Аскер Сохт сообщил, что в Майкопе в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны были задержаны участники неофициальной памятной акции.

Шествие в Майкопе обошлось без задержаний, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель «Адыгэ Хасэ» Республики Адыгея Рамазан Тлемешок. "Там собрались молодые ребята, человек 20, все несовершеннолетние. Кто-то увидел в Интернете объявление, данное неизвестно кем, что будет шествие. Они пришли, прошли от парка до площади Дружбы народов. И были там около 18.00. К ним подошли сотрудники полиции, спросили почему шествие без заявки, и поинтересовались, кто может объяснить ситуацию. Двое из них вызвались объяснить и пошли с этими сотрудниками в отделение, а остальных просто отпустили. Там они написали объяснительные, что видели в Интернете объявление о шествии от парка, и тоже были отпущены. Таким образом никого не арестовывали и штрафов тоже никому не выписывали», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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