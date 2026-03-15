Два бойца из Камызяка убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Салават Джумалиев и Сергей Кирюшин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 723 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 721 бойца из Астраханской области.

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Родственникам Салавата Джумалиева и Сергея Кирюшина из Камызяка, убитых в военной операции, переданы государственные награды, сообщила 13 марта в своем телеграм-канале администрация Камызякского района.

Согласно публикации, Салават Джумалиев в 2023 году заключил контракт на должность стрелка Каспийской флотилии. "Затем последовал второй контракт на воинскую должность номера расчета штурмового отделения […] 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии", - сообщили власти, отметив, что Джумалиев погиб в июле 2024 года "в ходе штурмовых действий".

Сергей Кирюшин, по данным властей, "ушел добровольцем" в зону военной операции в октябре 2024 года и был убит в марте 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 723 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Камызякского района стало известно 11 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Николай Мысин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.