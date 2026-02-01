Силовики потребовали надзора за Асхабали Алибековым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В райсуд Адыгеи поступил иск силовиков с требованием установить административный надзор за уроженцем Дагестана Асхабали Алибековым после его освобождения из колонии. Блогер рискует столкнуться с ограничениями на поездки и посещение массовых мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября 2024 года суд в Казани приговорил блогера из Новороссийска, уроженца Дагестана Асхабали Алибекова к двум годам и четырем месяцам колонии. Верховный суд Татарстана сократил срок наказания на четыре месяца, осужденный решил не подавать кассационную жалобу.

По версии следствия, Асхабали Алибеков при задержании нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. Отбывать срок Алибеков этапирован в колонию №19 в Татарстане.

Прокуратура обратилась в суд с требованием установить надзор за Асхабали Алибековым, сообщила 30 января в своем телеграм-канале общественная организация "Единый Профсоюз ОПЗ". Информацию об этом требовании подтвердила 31 января корреспонденту "Кавказского узла" супруга осужденного Патимат Алибекова.

Она пояснила, что в Теучежский райсуд Адыгеи поступило исковое требование об установлении за Асхабали Алибековым административного надзора после его освобождения из колонии. «Суд состоится 3 февраля. Чем прокуратура мотивировала свои требования, я не знаю, но в принципе мужу уже устанавливали административный надзор после его предыдущего лишения свободы», - отметила супруга Алибекова.

Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который уроженец Дагестана разместил в своем YouTube-канале "Дикий десантник", дискредитировал армию. 10 ноября 2023 года стало известно, что Алибеков вышел на свободу. Он пожаловался на условия в колонии.

Она отметила, что в последний раз созванивалась с мужем в январе, а виделась - в октябре 2025 года. По ее данным, у Алибекова нет каких-либо конфликтов с администрацией колонии или другими заключенными. Также она рассказала, что у мужа нормальное состояние здоровья, за исключением того, что «желудок беспокоит».

Его письма мне либо не приходят вообще, либо приходят с задержками

«Единственной проблемой остаются письма. Если мои еще как-то доходят, то его письма мне либо не приходят вообще, либо приходят с задержками, иногда в два месяца», - сказала она.

Согласно данным на сайте Теучежского райсуда, иск об установлении административного надзора за Асхабали Алибековым поступил в суд 18 декабря 2025 года, заседание намечено на 10.00 мск 3 февраля. Административным истцом в карточке дела указано "ФКУ ИК-1 УФСИН России по РА", а не прокуратура.

Условия надзора определяет судья

Какие меры административного надзора применить к освобожденному из колонии, суд решает "каждый раз индивидуально", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Феликс Вертегель. "Здесь уже от суда зависит, какие меры он пропишет, какие нет. Все это регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»", - пояснил он.

Задачами надзора, согласно этому закону, является предупреждение совершения освободившимися преступлений или правонарушений и "оказание на них индивидуального профилактического воздействия" для защиты "государственных и общественных интересов", отметил адвокат.

"При этом надзор устанавливается, если человек с неснятой или непогашенной судимостью в период отбытия наказания признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания либо совершил в течении года два или больше административных правонарушения против порядка управления или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на здоровье населения и общественную нравственность", - пояснил Вертегель.

Адвокат перечислил возможные ограничения для поднадзорных

По его словам, в отношении поднадзорного могут быть установлены такие ограничения, как запрет пребывания в определённых местах, посещения массовых мероприятий (в том числе спортивных и культурных), запрет находиться вне места жительства в определённое время суток, выезжать за установленные судом пределы территории. Все поднадзорные обязаны от одного до четырех раз в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации.

Надзор устанавливается на срок от одного до трех лет, но может быть продлен судом на срок до шести месяцев - в случае совершения поднадзорным в течение года двух или больше административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, на здоровье населения и общественную нравственность. Надзор также может быть прекращен досрочно, но по истечении не менее половины назначенного срока надзора, рассказал Феликс Вертегель.

При этом, по его словам, находящийся под надзором человек имеет право обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении надзора или частичной отмене ограничений, обжаловать соответствующие судебные решения, обращаться в орган внутренних дел с просьбой разрешить пребывание вне места жительства или краткосрочный выезд за установленные судом пределы в связи с исключительными личными обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть смерть или угрожающая жизни болезнь близкого родственника, лечение, стихийные бедствия, прохождение обучения, собеседования при трудоустройстве, явка в службу занятости, перечислил адвокат.

Напомним, в мае 2022 года Асхабали Алибеков был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Еще один протокол по этой статье в отношении Алибекова поступил в суд 8 июня 2022 года. Суд вновь признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

В феврале 2024 года силовики задержали Алибекова на железнодорожном вокзале Казани, сняв его с поезда. По версии полицейских, они предложили Алибекову проследовать в отдел для составления протокола по статье о дискредитации армии, но он отказался. По словам блогера, его сразу стали бить. В тот же день суд арестовал Асхабали Алибекова на 15 суток, признав его виновным в неповиновении силовикам. Из здания суда блогера увезли в больницу, а во время заседания к нему вызвали скорую из-за подозрения на сотрясение мозга.

Инцидент на вокзале стал поводом для уголовного преследования Алибекова по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции.