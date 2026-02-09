Правительство Грузии отказалось объединять два крупнейших вуза страны после протестов студентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии отозвали инициативу объединения Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов, которая вызвала массовые протесты студентов и преподавателей.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля участники акции против объединения двух крупнейших университетов Грузии и марша в защиту образования присоединились к проевропейской акции у парламента в 438-й день ежедневных протестов.

Власти анонсировали масштабную реформу образования осенью 2025 года. В числе заявленных инициатив - сокращение сроков обучения (бакалавриат до трех лет, магистратура до одного года, школьное образование до 11 классов вместо 12), внедрение принципа "один город - один университет", предполагающего отказ от дублирования факультетов в государственных вузах, а также усиление роли государства в формировании образовательного заказа, пишет агентство "Новости Грузия". Критики расценивают эти шаги как отход от модели, принятой в европейском образовательном пространстве. В правительстве, в свою очередь, утверждают, что реформа направлена на повышение эффективности вузов, улучшение качества образования и его адаптацию к потребностям рынка труда, что в перспективе должно сократить отток молодежи из страны. 3 февраля 2026 года парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.

Грузинский технический университет и Тбилисский государственный университет не будут объединяться, заявил сегодня на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, на встрече с ректором и профессорами Технического университета было достигнуто соглашение о том, что в соответствии с принципом "один город - один факультет" Технический университет будет преобразован в чисто технический университет, а все факультеты, которых не существовало в Техническом университете до 1990-х годов, будут закрыты, передает телекомпания Pirveli.

Образовательные программы, не имеющие технического профиля, сохранятся в Техническом университете в непрерывном режиме в течение следующих двух лет, добавил он.

"Мы пришли к соглашению, что Грузинский технический университет больше не будет объединяться с Тбилисским государственным университетом. Кроме того, в соответствии с принципом "один город - один факультет", технический университет будет преобразован в чисто технический университет, это было одним из главных направлений нашей концепции высшего образования. Соответственно, в будущем в техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые преподавались до 1990-х годов. Также в университете больше не будет объявляться набор на следующий учебный год по тем специальностям, которые не были включены в учебную программу университета до 1990-х годов. Соответственно, нетехнические учебные программы в университете останутся в дополнительном режиме на следующие два года", - приводит его слова телеканал.

Таким образом, в будущем вуз станет "чисто техническим, как задумывалось изначально при его создании", отмечает "Новости-Грузия".

В связи с тем что Тбилисский государственный и Грузинский технические университеты больше не объединяются, ректоры этих двух университетов - Джаба Самушия и Тавити Гургенидзе - останутся на своих должностях, уточнил Кобахидзе.

По словам министра образования Гиви Миканадзе, в министерстве начнет функционировать специальная рабочая группа для определения соответствующих направлению университетов программ, "чтобы этот процесс в конечном итоге соответствовал целям, изложенным в концепции".

"Кавказский узел" также писал, что в связи со 108-й годовщиной основания Тбилисского государственного университета во дворе прошла акция против решения об объединении Тбилисского государственного университета с Грузинским техническим университетом с требованием его пересмотра. Протестующие развернули баннеры с надписями: "Успех цивилизации зависит от интеллектуального развития", "Лучше раскаяние вовремя, чем сожаление в конце". На акцию прибыла пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.