Ника Гварамия осужден за неявку в парламентскую комиссию Грузии

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Один из лидеров партии «Ахали» Ника Гварамия приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе. В тот же день был приговорен к семи месяцам заключения один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе. 24 июня к семи месяцам лишения свободы был приговорен лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, а 28 июня - оппозиционный политик Гиви Таргамадзе. Все они лишены права занимать госдолжности в течение двух лет.

Решение по делу Гварамии вынес судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия. Помимо восьми месяцев заключения Гварамия, как и другие осужденные по этому делу оппозиционеры, получил двухлетний запрет работы на государственных должностях.

Сам Ника Гварамия на судебном заседании не присутствовал, отмечает “Грузия Онлайн”. На момент вынесения приговора Гварамия находился в предварительном заключении, после отказа выплатить залог в размере 30 тысяч лари, уточняет JAMnews.

Уголовное дело по статье 349 УК Грузии 1 было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Мелии и других оппозиционеров. Часть обвиняемых отказалась вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и была заключена под стражу. Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

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