×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:50, 1 июля 2025

Ника Гварамия осужден за неявку в парламентскую комиссию Грузии

Ника Гварамия. Фото: https://1tv.ge/lang/ru/news/nika-gvaramija-kljuch-k-spaseniju-mikhaila-saakashvili-nakhoditsja-v-ukraine-svoe-slovo-dolzhny-skazat-i-turcija-armenija-i-azerbajdzhan/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из лидеров партии «Ахали» Ника Гварамия приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе. В тот же день был приговорен к семи месяцам заключения один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе. 24 июня к семи месяцам лишения свободы был приговорен лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, а 28 июня - оппозиционный политик Гиви Таргамадзе. Все они лишены права занимать госдолжности в течение двух лет.

Решение по делу Гварамии вынес судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия. Помимо восьми месяцев заключения Гварамия, как и другие осужденные по этому делу оппозиционеры, получил двухлетний запрет работы на государственных должностях. 

Сам Ника Гварамия на судебном заседании не присутствовал, отмечает “Грузия Онлайн”. На момент вынесения приговора Гварамия находился в предварительном заключении, после отказа выплатить залог в размере 30 тысяч лари, уточняет JAMnews.

Уголовное дело по статье 349 УК Грузии было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Мелии и других оппозиционеров. Часть обвиняемых отказалась вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и была заключена под стражу. Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:21, 1 июля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
10:30, 1 июля 2025
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана
08:35, 1 июля 2025
Минобороны отчиталось о 16 сбитых над Ростовской областью дронах
06:55, 1 июля 2025
Военные отразили атаку БПЛА на районы Ростовской области
09:47, 30 июня 2025
Военнослужащий из Урюпинска убит в боевых действиях
07:56, 30 июня 2025
Пять беспилотников сбиты над Азовским морем
Все события дня
Новости
Элене Хоштария (в центре) зачитывает заявление о бойкоте муниципальных выборов. Кадр видео Publika.
22:30, 30 июня 2025
Грузинская оппозиция объявила о бойкоте муниципальных выборов
Госуслуги RuID. Фото: https://visitrf.com/gosuslugi/gosuslugi-ruid-signup/
18:53, 30 июня 2025
Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа
Саломе Зурабишвили у парламента Грузии. Вторая справа - Элене Хоштария. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 29.06.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/842578-salome-zurabishvili-gamarjveba-rezhimze-ar-mova-arc-archevnebshi-monacileobit-arc-shimshilobit-ertaderti-brzola-aris-ertobis-brzola-makvs-ertaderti-ambicia-rom-ertobit-kveqana-gadavarchinot
21:04, 29 июня 2025
Зурабишвили призвала протестующих объединиться против "Грузинской мечты"
Протестующие у здания парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 28.06.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1483316259734586&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:55, 28 июня 2025
Протестующие собрались у парламента Грузии на фоне голодовки политиков и активистов
18:55, 28 июня 2025
Жители двух сел Грузии эвакуированы из-за оползней
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Скриншоты фото телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95 Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Задержание сотрудников "Sputnik Азербайджан". Скриншот видео https://ria.ru/20250701/baku-2026505027.html
01 июля 2025, 15:19
Арестованы двое сотрудников "Sputnik Азербайджан"

Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov/Telegram
01 июля 2025, 10:30
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана

Баку. Фото: pixabay.com
01 июля 2025, 02:13
Насилие силовиков на Урале породило дипломатический кризис между Москвой и Баку

Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334858
30 июня 2025, 17:54
Руфату Сафарову отказано в переводе под домашний арест

Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Показать больше