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17:53, 23 июня 2025

Два оппозиционера осуждены по делу о неявке в комиссию парламента Грузии

Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы оппозиционных политиков Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, и число осужденных за неявку по вызову следственной комиссии парламента выросло до трех.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Тбилиси приговорил к семи месяцам тюрьмы одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе за неявку на заседание следственной комиссии парламента. Зураб Джапаридзе стал первым оппозиционным политиком, осужденным по этому делу.

На сегодня также были запланированы заседания по аналогичным делам представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе.

Тбилисский горсуд признал Бадри Джапаридзе виновным в неявке на заседание следственной комиссии парламента и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Также суд лишил его права занимать должности в течение двух лет. Обвиняемый на заседании не присутствовал, он находился в офисе партии. Ранее Бадри Джапаридзе уплатил залог, избранный в качестве меры пресечения, сообщает "Интерпрессньюс".

Ранее сегодня тот же судья Звиад Шарадзе вынес идентичный приговор Мамуке Хазарадзе. Обвиняемый также не присутствовал при оглашении приговора и не воспользовался правом на последнее слово в суде.

Позорный спектакль окончился вот так, однако не окончилась борьба

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
11:15 23.06.2025
Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Хазарадзе, в момент вынесения приговора находившийся в офисе партии, прокомментировал решение суда. "Этот позорный спектакль окончился вот так, однако не окончилась борьба. Это очень важно. Пусть никто не подумает, что из-за моего ареста (и, скорее всего, Бадри Джапаридзе будет вынесен такой же приговор) кто-то из нас изменит этой борьбе. Это исключено! Где бы мы ни были, в камере или на свободе, эта борьба продолжится", - процитировало оппозиционера издание.

Приговор Хазарадзе будет обжалован в апелляционном суде, заявил адвокат оппозиционера. "Мы будем ждать мотивировочную часть приговора, и она обязательно будет обжалована. [Приговор в] шесть месяцев - это минимальный срок по закону, до года предусматривает статья, и судья выбрал средний вариант. Приговор будет обжалован", - приводит его слова на своем сайте телеканал "Пирвели".

После судебных заседаний Хазарадзе и Джапаридзе были задержаны у офиса коалиции и в наручниках посажены в полицейскую машину. "Увольте олигархию, "российский" режим Бидзины [Иванишвили] скоро падет", - заявил Хазарадзе перед тем, как сесть в нее. В свою очередь Бадри Джапаридзе заявил, что "Грузия победит".

Около офиса коалиции собрались сторонники оппозиционеров. После ареста политических оппонентов "Грузинской мечты" они скандировали: "Позор!", сообщил на своем сайте телеканал.

Напомним, уголовное дело по статье 349 УК Грузии было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, Зураба Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, лидеров "Коалиции за перемены" Ники Мелии, Ники Гварамии и других оппозиционеров. Часть обвиняемых отказалась вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и была заключена под стражу. Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси уже более полугода: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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