Зураб Джапаридзе приговорен к семи месяцам тюрьмы

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Суд в Тбилиси признал оппозиционера Зураба Джапаридзе виновным по уголовному делу о неявке на заседание следственной комиссии парламента.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе отказался присутствовать на судебном заседании по его делу, заявив, что не доверяет суду. Гособвинитель в тот день потребовал "строгого наказания" для Джапаридзе.

Джапаридзе, как и ряду других оппозиционных политиков, предъявлено обвинение по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы.

Суд сегодня признал Зураба Джапаридзе виновным в невыполнении требования следственной комиссии и приговорил к семи месяцам лишения свободы и лишению права занимать должности в течение двух лет, сообщает "Интерпрессньюс".

Джапаридзе не присутствовал на оглашении приговора. Он стал первым оппозиционным политиком, осужденным за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента, пишет издание.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, первоначально мерой пресечения Зурабу Джапаридзе был избран залог в 20 тысяч лари (около 7300 долларов). Джапаридзе отказался вносить залог, и 22 мая Тбилисский горсуд постановил арестовать его. Решение было встречено шумом и протестами в суде. Дело о неявке оппозиционеров на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

Уголовное дело было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, одного из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе, лидеров "Коалиции за перемены" Ники Мелии, Ники Гварамии и других оппозиционеров. Обвиняемые отказались вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и были отправлены под арест.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси уже более полугода: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".