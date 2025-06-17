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14:05, 17 июня 2025

Прокурор потребовал строгого наказания для Зураба Джапаридзе

Зураб Джапаридзе. Фото: https://1tv.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе отказался присутствовать на заседании суда по делу о неявке на заседание парламентской следственной комиссии. Прокурор заявила, что оппозиционер целенаправленно не явился по вызову комиссии и потребовала строгого наказания.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Тбилисский горсуд постановил арестовать одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе. Оппозиционер был взят под стражу в зале суда и направлен в Руставскую тюрьму № 12. Решение было встречено шумом и протестами в суде. Дело о неявке оппозиционеров на заседания комиссии парламента Грузии стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, прокомментировали представители оппозиции арест Зураба Джапаридзе.

Джапаридзе, как и ряду других оппозиционных политиков, предъявлено обвинение по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Первоначально мерой пресечения Зурабу Джапаридзе был избран залог в 20 тысяч лари (около 7300 долларов), но 22 мая судья заменил эту меру пресечения на содержание под стражей. 

Приговор по делу одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе будет вынесен 23 июня. По заявлению судьи Джвебе Начкебия, суд даст Джапаридзе еще один шанс воспользоваться правом на последнее слово, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

На сегодняшнем заседании присутствовали представители посольств Германии и Польши, но Джапаридзе в зале суда не было. По словам его адвоката Ираклия Чомахашвили, его подзащитный позвонил ему и сказал, что не доверяет суду, так как именно этот судья принял решение об аресте лидера коалиции Ники Гварамия, соответственно, он не ждет объективного приговора.

Суд в Тбилиси ужесточил меру пресечения одному из лидеров "Коалиции за перемены" Нике Гварамии, который отказался внести залог по делу о неподчинении следственной комиссии парламента.

В свою очередь, государственный обвинитель заявил, что указанное дело и действия Зураба Джапаридзе являются ясным примером пренебрежения верховенством закона.

Обвиняемый часто озвучивал позицию о том, что он не намерен являться на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, заявила прокурор Натия Татишвили. Она также отметила, что в социальной сети Джапаридзе в некорректной форме заявил о том, что не явится на заседание. По словам прокурора, политик целенаправленно, принципиально, по своим субъективным убеждениям, не исполнил установленное законом обязательство.

В ответ на это адвокат Ираклий Чомахашвили заявил, что вопрос легитимации парламентской комиссии является спорным, в связи с чем и было выдвинуто ходатайство об опросе председателя комиссии Теи Цулукиани. По словам адвоката, больше половины состава комиссии должно быть представлено оппозиционными партиями, однако это не так. Он также отметил, что прокурор обвиняет его подзащитного в неявке по политическим мотивам, хотя сама комиссия создана именно в политических целях.

Татиашвили считает, что «должно быть применено суровое наказание». "Оно должно быть строгим, соответствующим совершенному деянию и каждому действию обвиняемого, начиная с момента предъявления обвинения, выраженной им воле, его принципиальности, умышленному нарушению закона, игнорированию норм права, игнорированию обстоятельств, определенных постановлением, и результату, который имеет место на сегодняшний день. Суд определяет, будет ли это тюремное заключение или штраф. Я считаю, что за подобные преступления должны быть предусмотрены строгие наказания", — привело ее слова издание Publika.

Напомним, в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное дело из-за неявки на заседание парламентской комиссии было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, лидера "Коалиции за перемен" Ники Мелии и других оппозиционеров. Они отказались вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и были отправлены под арест.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы. Отказ внести залог представители оппозиции объяснили тем, что считают нелегитимными и комиссию, и сам парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года.

Отметим, что участники протестов в Грузии уже около полугода (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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