Оппозиционер Гварамия арестован в Тбилиси за неуплату залога

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Суд в Тбилиси ужесточил меру пресечения одному из лидеров "Коалиции за перемены" Нике Гварамии, который отказался внести залог по делу о неподчинении следственной комиссии парламента.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело из-за неявки на заседание парламентской комиссии было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, одного из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе, лидера "Коалиции за перемен" Нике Мелии и других оппозиционеров. Окруашвили, Джапаридзе и Мелия отказались вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и были отправлены под арест.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы. Отказ внести залог представители оппозиции объяснили тем, что считают нелегитимными и комиссию, и сам парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года.

Сегодня Тбилисский горсуд ужесточил меру пресечения одному из лидеров "Коалиции за перемены" Нике Гварамии с выплаты залога на заключение под стражу, сообщает "Интерпрессньюс".

Ранее Гварамия был вызван для дачи объяснений на заседание временной следственной комиссии парламента, но не явился и был обвинен по статье 349 УК Грузии. В качестве меры пресечения суд избрал залог в 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов). Срок внесения залоги истек 7 июня, но политик заявил, что не намерен вносить залог.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

"Что я могу сказать вам о деле, которое было возбуждено против всех политических лидеров, которые не пришли туда, на заседание комиссии? Реально, комиссия создана против конституции. Я также туда не явлюсь, я подчиняюсь Конституции Грузии, а не конституции „Грузинской мечты“. Если за это я должен отбыть срок наказания, пожалуйста, я его отбуду. Я точно знаю, что я прав и перед своей совестью, и перед грузинской Конституцией. Я приду туда, куда будет необходимо, и будет произведено исполнение: меня отправят в тюрьму, в Руставскую или любую другую, как они решат", - приводит сегодня слова политика издание.

После судебного заседания Гварамия на своей машине выехал в Руставский изолятор №12, отмечается в публикации.

Напомним, в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Активисты в Тбилиси уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 12 июня, в 197-й день протестов, сторонники евроинтеграции Грузии также перекрыли улицу Меликишвили и проспект Чавчавадзе.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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