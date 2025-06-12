Участники акции протеста против приговора Девидзе перекрыли две улицы в Тбилиси

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Протестующие заняли территорию, прилегающую к первому корпусу Тбилисского государственного университета. Сторонники евроинтеграции Грузии также перекрыли улицу Меликишвили и проспект Чавчавадзе в 197-й день протестов.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня на 195-й день протестов, неизвестные напали на участников "Марша Единства", которые раздавали в Тбилиси газеты с письмами политзаключенных.

Акции проходят в ряде городов Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. Активисты в Тбилиси уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие выражали поддержку осужденному Мате Девидзе и другим гражданам, задержанным во время акций. Они скандировали: "Долой режим Иванишвили, долой несправедливый суд!" - сообщает агентство "Интерпрессньюз".

Сегодня Тбилисский городской суд признал виновным в нападении на полицейских и приговорил к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы 21-летнего Мате Девидзе, задержанного при разгоне протестной акции в ноябре 2024 года. Заседание суда прошло при повышенном внимании общественности. После оглашения приговора в зале раздались крики и свист. Во дворе суда собрались сотни сторонников активиста. Между ними и приставами произошла стычка, на место вызвали полицию, сообщит ИА "Новости-Грузия".

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присутствовавшая на суде, назвала приговор "позором для Грузии". "Те судьи, прокуроры, которые сидят в этом зале, я не знаю, какое у них будущее. Я знаю, какое будущее будет у Мате Девидзе. Сегодня он состоялся как личность, он вошел в нашу историю. Он будет символом нашего достоинства, а они будут символами рабства", - заявила Зурабишвили.

Отметим, что, по данным МВД, Девидзе нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой. Представитель прокуратуры заявляла, что у потерпевших силовиков зафиксированы травмы в области руки, лба, плеча и спины.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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