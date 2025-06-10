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22:37, 10 июня 2025

Участники акции в Тбилиси подверглись нападению неизвестных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные напали на участников "Марша Единства", которые раздавали в Тбилиси газеты с письмами политзаключенных. Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели в 195-й день протестов. 

Как писал "Кавказский узел", 9 июня, на 194-й день протестов, протестующие с флагами вышли на проспект Руставели в Тбилиси, требуя освободить всех активистов, арестованных за участие в проевропейских акциях. Акции ежедневно проходят в ряде городов Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Активисты в Тбилиси уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Протестующие требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 

Участники акции "Марш Единства", которую сторонники евроинтеграции Грузии проводят в разных районах Тбилиси, подверглись в Дигоми нападению провокаторов. По словам протестующих, провокаторы оскорбляли активистов и применяли к ним физическое насилие.

"Мы раздавали газеты с письмами заключенных и несколько провокаторов начали нас ругать. Затем пришла полиция и вмешалась. Одну девушку ударили по голове за то, что она защищала свою грузинскую идентичность", - цитирует слова участницы акции Pirveli.

Традиционная акция протеста состоялась сегодня и на проспекте Руставели, куда протестующие, как обычно, принесли флаги Грузии и Евросоюза. Они напомнили о неизменных требованиях протеста: освободить политических заключенных и провести новые парламентские выборы.  

Активисты перекрыли движение по проспекту, но "сегодня у театра Руставели", а не у здания парламента, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".  

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Автор: "Кавказский узел"

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