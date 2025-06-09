Протестующие в Тбилиси перекрыли движение у парламента Грузии

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Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на проспект Руставели в Тбилиси, требуя освободить всех активистов, арестованных за участие в протестах.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня, на 193-й день протестов, участники проевропейской акции вновь заблокировали движение у парламента Грузии. Родные арестованных за участие в протестах раздавали газету с письмами политзаключенных на акции в Зугдиди.

Активисты в Тбилиси уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Протестующие требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

На 194-й день непрерывных протестов в Грузии участники ежедневной акции традиционно перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента. Активисты принесли с собой флаги Грузии и Евросоюза, сообщает "Интерпрессньюс".

Они напомнили о неизменных требованиях протестующих: провести новые парламентские выборы и освободить всех политзаключенных. Акции в поддержку этих требований, но без перекрытия движения, также проходят в Гори, Телави, Зугдиди, Ахалцихе, Батуми, Кутаиси и Чхороцку, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

На кадрах видео, опубликованных каналом, видно, что активисты вышли на проезжую часть проспекта с флагами и скандируют лозунги. Несколько сотрудников полиции также дежурят на проезжей части, направляя автомобили в объезд акции протеста.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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