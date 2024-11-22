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23:59, 22 ноября 2024

Участник протестов в Тбилиси арестован по делу о нападении на полицейских

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд заключил под стражу 21-летнего жителя Тбилиси Матe Девидзе, обвиняемого в нападении на полицейских с палкой во время акции протеста. 

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября полиция отчиталась о задержании 21-летнего жителя Тбилиси, который, по версии силовиков, 19 ноября во время акции протеста на проспекте Меликишвили напал на полицейских с палкой. Молодому человеку предъявили обвинение по части 1 статьи 353 УК Грузии, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Мате Девидзе, обвиняемый в нападении на полицейских во время акции протеста на проспекте Меликишвили, отправлен под стражу по решению Тбилисского городского суда. Такая мера пресечения обвиняемому назначена как минимум до 16 января 2025 года, на этот день запланировано новое судебное заседание. 

Как утверждает МВД, молодой человек 19 ноября нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой. Представитель прокуратуры на заседании суда уточнила, что у потерпевших силовиков зафиксированы травмы в области руки, лба, плеча и спины.

На аресте Девидзе настаивала сторона обвинения. Защита просила освободить Девидзе под залог в 2000 лари (730 долларов США), указав, что он прежде не привлекался к ответственности, но суд удовлетворил ходатайство прокурора. 

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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