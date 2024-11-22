Житель Тбилиси обвинен в избиении полицейских на акции протеста

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21-летнему жителю Тбилиси предъявлено обвинение в нападении с палкой на полицейских во время акции протеста против нарушений на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября полиция отчиталась о задержании 21-летнего жителя Тбилиси, который, по версии силовиков, 19 ноября во время акции протеста на проспекте Меликишвили напал на полицейских и "нанес телесные повреждения ударами палки". Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 353 УК Грузии, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Участнику акции протеста предъявлено обвинение по части 1 статьи 353 УК Грузии (нападение на полицейских в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей), сообщила Генеральная прокуратура страны.

По данным ведомства, 19 ноября в ходе акции протеста на проспекте Меликишвили обвиняемый "нанес несколько ударов палкой сотрудникам полиции, чем нанес им телесные повреждения различной степени тяжести", информирует "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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