Житель Тбилиси задержан за нападение на полицейских на акции протеста

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МВД Грузии отчиталось о задержании демонстранта, который в ночь на 19 ноября оскорбил полицейских и нанес им удары палкой.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 20 ноября 12 из 16 задержанных на акции протеста в Тбилиси оставались под стражей и ожидали суда, еще один был арестован судом на восемь суток. Один из участников протестов, Исако Девидзе был также арестован на восемь суток за неподчинение полиции и хулиганство, Иракли Андгуладзе оштрафован.

Министерство внутренних дел по обвинению в нападении на полицейских во время акции протеста на проспекте Меликишвили задержало 21-летнего местного жителя. Ведомство указало только его инициалы - М.Д, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По версии следствия, 19 ноября "во время акции протеста, проходившей на проспекте Меликишвили в Тбилиси, М.Д. нанес физическое оскорбление правоохранителям, мобилизованным для защиты общественного порядка. В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес телесные повреждения ударами палки". Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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