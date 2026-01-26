Суд в Тбилиси назначил Георгию Вашадзе залог по делу о саботаже

Тбилисский городской суд назначил залог для лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе в качестве меры пресечения по делу о саботаже и содействии иностранному государству во враждебной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 24 января 2026 года один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе, приговоренный к семи месяцам заключения за неявку на заседание парламентской комиссии, освободился из Руставской тюрьмы.

Судья Мзия Гаршаулишвили на сегодняшнем заседании назначила залог Георгию Вашадзе в размере 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов, – прим. "Кавказского узла") по делу о саботаже, который политик должен внести в 30-дневный срок. Помимо залога, суд также обязал Вашадзе сдать удостоверение личности и паспорт в следственный орган, сообщило сегодня издание Interpressnews.

Как заявила сторона обвинения на слушании, назначение превентивной меры необходимо для предотвращения риска совершения дальнейших преступлений, а также риска побега обвиняемого. Как пояснила прокурор Ани Хубеджашвили, залог в 30 тысяч лари будет для Вашадзе ограничительным, а тот факт, что в случае совершения нового преступления он понесет значительный финансовый ущерб, является сдерживающим фактором для обвиняемого.

В ходе судебного разбирательства Георгий Вашадзе обратился к судье и заявил, что суть обвинения ему неясна. "В деле ничего нет, суть обвинения неясна. В каких действиях меня обвиняет следствие, никому не ясно, даже мне самому. Что именно я сделал, в чем меня обвиняют?!" - обратился Вашадзе к судье.

Вашадзе также попросил судью не изымать его удостоверение личности и паспорт, поскольку без документов он больше не сможет пользоваться простыми услугами, включая медицинскую помощь.

"Прокурор говорит так, будто я систематически нарушаю закон. Извините, но нет никаких доказательств того, что я нарушаю закон. Я сидел в одиночной камере семь месяцев, и это тоже несправедливо. Я протестую против этого беззакония. Госпожа судья, я обращаюсь к вам с просьбой сообщить прокуратуре, что я не являюсь систематическим нарушителем закона", - заявил на суде политик.

Вашадзе подчеркнул, что его освободили из тюрьмы в пятницу, и у него был паспорт и визы, но он никуда не уехал. "Как и в случае с Зурой Джапаридзе, я знал, что в моем случае будет то же самое. Так и случилось, но я не сбежал. Я борюсь за справедливость и никуда не собираюсь убегать. Пожалуйста, не ограничивайте мое право на передвижение", - попросил он судью.

Ранее лидер "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе заявил, что намерен внести залог в размере 30 000 лари (около 11 000 долларов), назначенный в качестве превентивной меры по делу о "саботаже".

По мнению защиты, Георгий Вашадзе, как политик, обязан иметь собственное мнение и, следовательно, противопоставлять его мнению правящей партии. По словам Омара Пурцеладзе, нет доказательств того, что действия его клиента нанесли ущерб интересам страны. По его объяснению, нет оснований для применения превентивных мер против Вашадзе.