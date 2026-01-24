×

05:17, 24 января 2026

Георгий Вашадзе вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе, приговоренный к семи месяцам заключения за неявку на заседание парламентской комиссии, освободился из Руставской тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня прошлого года суд приговорил к семи месяцам лишения свободы одного из лидеров грузинской оппозиции Георгия Вашадзе за неявку в парламентскую комиссию.

Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе вышел 23 января на свободу, отбыв семимесячный срок заключения в Руставской тюрьме, пишут "Новости-Грузия".

В комментарии журналистам Вашадзе заявил, что "полон энтузиазма и оптимизма".

Кроме того, Вашадзе прокомментировал дальнейшие действия оппозиции. "Цель у нас одна, мы хотим свободы, жить в справедливой среде, идти по пути развития, стать страной-членом Евросоюза, мы хотим, чтобы людей не подвергали арестам просто из-за того, что они кому-то не угодили", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Напомним, 6 ноября стало известно, что Генпрокуратура Грузии начала расследование уголовного дела лидеров оппозиции о преступлениях против государства. В числе обвинений – саботаж, организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти.

Автор: "Кавказский узел"

