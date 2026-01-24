Георгий Вашадзе вышел на свободу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе, приговоренный к семи месяцам заключения за неявку на заседание парламентской комиссии, освободился из Руставской тюрьмы.
Как писал "Кавказский узел", в конце июня прошлого года суд приговорил к семи месяцам лишения свободы одного из лидеров грузинской оппозиции Георгия Вашадзе за неявку в парламентскую комиссию.
Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе вышел 23 января на свободу, отбыв семимесячный срок заключения в Руставской тюрьме, пишут "Новости-Грузия".
В комментарии журналистам Вашадзе заявил, что "полон энтузиазма и оптимизма".
Кроме того, Вашадзе прокомментировал дальнейшие действия оппозиции. "Цель у нас одна, мы хотим свободы, жить в справедливой среде, идти по пути развития, стать страной-членом Евросоюза, мы хотим, чтобы людей не подвергали арестам просто из-за того, что они кому-то не угодили", - приводит его слова "Интерпрессньюс".
Напомним, 6 ноября стало известно, что Генпрокуратура Грузии начала расследование уголовного дела лидеров оппозиции о преступлениях против государства. В числе обвинений – саботаж, организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.