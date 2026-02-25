×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:20, 25 февраля 2026

Суд ужесточил наказание предпринимателю по делу о взрыве в Махачкале

Эльдар Насрулаев. Фото: пресс-служба Басманного суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана ужесточил приговор Эльдару Насрулаеву, признанному виновным в нарушениях при хранении аммиачной селитры, взорвавшейся возле АЗС в пригороде Махачкалы в августе 2023 года. Ему назначено 8,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в середине ноября 2025 года арендатор склада вблизи заправки в пригороде Махачкалы Эльдар Насрулаев получил пять лет колонии по делу о нарушениях при хранении селитры, что привело к взрыву с многочисленными жертвами на АЗС в Махачкале.

  По версии следствия, взрыву предшествовал пожар на станции техобслуживания. 14 августа 2023 года крупный пожар привел к мощному взрыву в автосервисе и на соседней с ним АЗС в Махачкале. Погибли 35 человек, более ста получили ранения.
"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Эльдара Насрулаева, осуждённого за хранение взрывчатого вещества, повлекшее гибель людей, сообщила сегодня пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

Судом установлено, что осужденный незаконно хранил в арендованных помещениях аммиачную селитру, кокосовые маты и перекись водорода, предназначенные для продажи фермерам. 14 августа 2023 года в результате нарушений правил хранения произошли взрыв и пожар. Погибли более 30 человек, около 100 человек пострадали, повреждено более 80 автомобилей и не менее 40 зданий.

"Апелляционным определением приговор Кумторкалинского районного суда изменен, осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься торговлей химическими веществами и удобрениями сроком на 3 года. Апелляционное определение вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке", - говорится в сообщении суда.

Ранее, суд первой инстанции, с учётом смягчающих обстоятельств, назначил осуждённому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься торговлей химическими веществами и удобрениями сроком на 3 года, уточнила пресс-служба.

Дело рассматривалось по обвинению в хранении в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц .

Эльдар Насрулаев - владелец селитры, которая хранилась рядом со станцией техобслуживания на месте взрыва. Следователи полагают, что пожар начался в здании СТО, а потом перекинулся на помещение, где хранились удобрения на основе селитры. Уже после этого на расположенной поблизости АЗС, куда ударная волна принесла обломки, произошел взрыв, отмечает РБК.

"Кавказский узел" также писал, что в середине февраля 2026 года силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек. В связи с пожаром местных жителей эвакуировали из их домов и квартир. Также, в сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Дагестане. Марат Джанхуватов, владелец заправки в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек, привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов. Ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

