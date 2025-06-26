Бывшие сотрудники университета в Нальчике столкнулись с выселением из единственного жилья

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Руководство Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении в месячный срок без предоставления иного жилья.

Обращение жильцов общежития №2 Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова поступило в редакцию через бота обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. По словам авторов обращения, в общежитии уже десятки лет живут действующие и бывшие сотрудники вуза, в свое время попавшие под сокращение - всего 128 человек из 50 семей. Новый ректор университета, назначенный в начале февраля, 18 июня уведомил их о выселении без предоставления другого жилья, потребовав освободить помещения до 17 июля. “У нас нет другого жилья, нам остается только выйти на улицу под открытое небо”, - говорится в обращении.

Как утверждается в обращении, еще 12 февраля по распоряжению нового ректора без всякого предупреждения для жильцов был ограничен вход в общежитие - были закрыты калитка и ворота на территорию университета со стороны улицы Тарчокова, где находится здание. По словам жильцов, на личном приеме руководитель вуза ответил на их жалобы отказом. “Унизительно обращался к нам, подчеркивая, что мы бедствуем, проживая в общежитии, что не можем купить себе жилье, что живем в мусоре, в антисанитарии. Последовали оскорбление, угрозы со стороны ректора (доктора юридических наук, профессора, полковника полиции), чтобы мы не жаловались”, - сообщили жильцы общежития.

По словам жильцов, помещения в общежитии они получили в непригодном для проживания состоянии, после чего сами организовали подключение коммунальных ресурсов и капитальный ремонт: в здании “не было электричества, санузлов, стены были сильно повреждены, в некоторых комнатах не было даже отопления”. Теперь они требуют от властей поменять статус общежития и передать его в муниципальную собственность с дальнейшей приватизацией либо выдать живущим в нем семьям сертификаты на приобретение жилья.

“Действия ректора совершенно негуманны и бесчеловечны. Здесь проживают больные люди, которые не могут дойти до калитки. Если магазины, аптеки, школы, детские сады, остановки были в шаговой доступности (50-100 метров), теперь же мы вынуждены обходить всю территорию вуза и выходить на проспект им. Ленина (2-З километра) чтоб добраться до необходимых мест, и столько же идти обратно по несколько раз в день. Дети, стараясь сокращать свой путь, подвергают себя опасности, перелезая через высокие ограждения с железными штырями”, - указано в обращении.

Из-за закрытия калитки и ворот к жильцам общежития не может проехать скорая помощь: 22 февраля медицинская бригада, вызванная к Элеоноре Арутюнян, не могла попасть на территорию. В результате женщину доставили в кардиологический центр с микроинсультом. «Врачи шли ко мне пешком с проспекта Ленина, и туда же меня потом тащили. Спасибо, соседи помогли», - рассказала Элеонора Арутюнян корреспонденту “Кавказского узла”.

Ее соседка Галимат Эльмесова 30 лет проработала в КБГАУ поваром. Сейчас у женщины инвалидность из-за повреждения коленного сустава: она передвигается с палочкой, с трудом доходит до машины. Закрытие выхода на улицу Тарчокова критически усложнило ей жизнь: теперь ей приходится проходить в десять раз большее расстояние, чтобы сесть в машину.

Марфуза Газзаева живет в общежитии уже 34 года. «Проработала в КБГАУ 22 года, стояла в очереди за жильем в профкоме вуза. Когда нас сократили, нас убрали и из очереди. Когда я обратилась за справкой о том, что я стояла в очереди, мне эту справку не дали», - пояснила она корреспонденту “Кавказского узла”.

Земфира Газзаева, которая работала в аграрном университете вахтером, в общежитии живет с 2000 года. Воспитанница детского дома Наталья Ашинова, проработавшая в университете уборщицей десять лет, живет в общежитии уже 15 лет. Все жильцы сами содержат здание, отремонтированное за собственный счет, оплачивают коммунальные услуги.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений. Прекращение трудовых отношений является основанием для прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. Университет уведомляет Вас о необходимости освободить общежитие до 17 июля 2025 года», - говорится в уведомлениях о выселении, которые получили все жильцы.

Жители общежития обратились с жалобой к главе республики Казбеку Кокову, но ответ получили из министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарии. В нем говорится, что “студенческое общежитие предназначено для временного размещения иногородних студентов” и лишь “в исключительных случаях по решению жилищной комиссии КБГАУ” в общежитии не более одного года могут проживать граждане, не являющиеся сотрудниками вуза.

Ректор КБГАУ Заурби Шхгапсоев заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что вынужден выселять людей из общежития, потому что студентам негде жить. “Они и так по 30-40 лет там живут без всяких законных оснований. А куда я должен поселить студентов? Ведь если студент едет из Аушигера, у него должно быть место в общежитии”, - сказал он.

По словам Шхагапсоева, он предпочел бы построить новое здание общежития, но для этого нет финансирования. Жительницы общежития, в свою очередь, утверждают, что на территории аграрного университета есть два пустующих здания, которые можно привести в порядок и использовать в качестве общежития.

Статьи Жилищного кодекса России 101-103 и 105 позволяют работодателю выселить бывшего работника из специализированного жилищного фонда, каковым являются общежития, однако там же содержится перечень лиц, которым при выселении из общежития необходимо предоставить другое жилое помещение, указал юрист Олег Сергеев.

“Так, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся. Не могут быть выселены семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, пенсионеры, инвалиды. Также не могут быть выселены без предоставления другого жилья граждане, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года – до введения в действие ЖК РФ, и которые состоят на учете, как нуждающиеся в жилье”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Сергеев отметил, что требование жильцов о передаче общежития в муниципальную собственность не может быть выполнено без согласия собственника здания, - министерства просвещения России. Принять окончательное решение в таком споре может только суд с учетом конкретных обстоятельств, указал юрист.

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