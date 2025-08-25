Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировок фруктов и овощей в Россию
За август с пропускного пункта на границе с Грузией вернулись лишь четыре грузовика с фруктами и овощами, сообщил глава Минэкономики Армении Геворг Папоян.
Как писал "Кавказский узел", сотни фур с виноградом, сливами и персиками не пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.
Министр экономики Армении Геворг Папоян призвал оппозицию не распространять информацию о проблемах с поставками армянской продукции в Россию. По словам чиновника, каждый день в Россию въезжает большое количество грузовиков с разными товарами — в среднем 101 автомобиль в сутки.
«В августе в Россию въехали 762 грузовика, загруженных армянскими фруктами и овощами, и из Грузии вернулись только 4», — написал министр на своей странице в Facebook*.
«Дорогой Гарник, врать нехорошо», — ответил депутату Даниеляну министр, пообещав публиковать статистику армянского экспорта в Россию.
Отметим, что с 27 июня Россельхознадзор изменил правила ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию: был разрешен импорт только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости. Причиной для ограничений назвали увеличение поставок цветов неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну «истинно армянской цветочной продукции», сообщается на сайте ведомства.
Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года власти Армении требовали созвать срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза, так как Россия отказалась принимать более 30 машин с грузами, забраковав качество овощей, фруктов и цветов.
