Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию

29 ноября 2023, 17:00

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Власти Армении потребовали созвать срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза, так как Россия отказалась принимать более 30 машин с грузами, забраковав качество овощей, фруктов и цветов. Въезда в Россию со стороны Грузии ожидают около тысячи армянских большегрузов, в том числе со скоропортящимися продуктами.

Как писал "Кавказский узел", ЕАЭС – экономическое объединение, которое с 1 января 2015 года заменило Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Договор о создании нового объединения был подписан в мае 2014 года лидерами России, Казахстана и Белоруссии. Парламент Армении ратифицировал соглашение о присоединении к ЕАЭС 4 декабря 2014 года. Киргизия вошла в состав союза 12 августа 2015 года.

Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС в связи с тем, что Россия отказалась принимать ряд грузов через КПП "Верхний Ларс", сообщил сегодня министр экономики республики Ваан Керобян. По его словам, в Армении взяли образцы продукции, забракованной Россельхознадзором, чтобы понять, насколько продукция, производимая бизнесменами Армении, не соответствует действующим нормам в РФ.

"Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней", — привело его слова Aysor.Am.

В 2023 году Россельхознадзор выявил 72 случая содержания карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Армении, сообщило ведомство. "В ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений – только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Республики Армения. <...> Кроме того, в ноябре обнаружено 5 случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов в томатах, клубнике, яблоках и винограде, поступивших из Армении, что может свидетельствовать о нарушении производителями регламентов применения пестицидов", - указано в сообщении от 28 ноября, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

Ведомство отметило, что в Армению направлено официальное письмо с просьбой незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции и сообщить о проведенной работе. "Фитосанитарный контроль на границе осуществляется в штатном режиме, правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились", - говорится в сообщении Россельхознадзора

Число зафиксированных Россельхознадзором с 24 по 26 ноября случаев выявления карантинных вредных организмов увеличилось в 110 раз по сравнению с предшествующими 11 месяцами, сообщил сегодня Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении. По данным ведомства, то, что из 72 нарушений, зафиксированных в экспортированных из Армении в 2023 году грузах, 36 случаев обнаружены всего за 3 дня, вызывает тревогу. "И это в том случае, когда, по заявлению этого российского ведомства, проверки были проведены в рабочем порядке, без изменения процедуры", - привело сообщение ведомства агентство "Новости Армении".

Число большегрузных автомобилей с государственными номерами Армении, ждущих очереди на проезд в Россию через КПП «Казбеги—Верхний Ларс» «приблизилось к тысяче единиц», сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источник в Степанцминде.

В целом в очереди стоят около 2600 большегрузных автомобилей, но армянские водители жалуются, что российские таможенники, пограничники и сотрудники фитосанитарного контроля «машины из Грузии и Турции пропускают в три раза быстрее, чем машины из Армении». При этом многие фуры из Армении везут в РФ скоропортящиеся продукты, в том числе фрукты и рыбу, По словам водителей, российский фитосанитарный контроль значительно ужесточил требования именно к грузам из Армении, в результате чего автомобили простаивают сутками, при этом проблемы начались после 23 ноября. говорится в публикации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил 14 ноября, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 15 ноября он сообщил, что власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

"Кавказский узел" также писал, что в 2016 году эксперты Лаура Багдасарян и Айк Геворкян в ходе круглого стола в Ереване отметили, что в армяно-российских отношениях Россия все больше выступает в роли манипулятора, а одним из рычагов влияния может быть членство в Евразийском союзе, которое лишило Армению возможности для экономического развития.

Напомним, что Госдума России бессрочно отложила рассмотрение законопроекта о признании в России водительских удостоверений Армении, так как в этой стране законодательно не закреплен статус русского языка.

Российский закон о запрете работы с водительскими правами Армении является дискриминационным и противоречит правилам Евразийского экономического союза, заявлял в 2018 году занимавший тогда поста замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

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